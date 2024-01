En plena temporada de verano, la pregunta se repite entre marplatenses y turistas: ¿Hasta cuándo es el paro de colectivos en Mar del Plata? El interrogante, por ahora, no tiene una respuesta.

POSIBLE SOLUCIÓN Sigue el paro de colectivos: se hizo la transferencia, pero los choferes aún no cobraron

La ciudad sigue sin colectivos por un conflicto que no tiene solución a la vista. La conducción de la Unión Tranviaria Automotor (UTA) ratificó la medida de fuerza, a la espera del pago del saldo del 64% del salario. Los empresarios del sector aseguran que no pueden pagar si no cobran los subsidios del Estado.