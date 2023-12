Identificaron a la mayoría de las víctimas fatales del temporal en Bahía Blanca: hay un menor de edad

El fuerte temporal, con lluvia y vientos que alcanzaron más de 140km/h, dejó como saldo hasta el momento 13 victimas fatales y al menos 14 personas heridas de gravedad.

Todos ellos se encontraban participando de un evento deportivo de patín cuando el techo del Club Bahiense del Norte colapsó y cayó.

Respecto a las 14 personas heridas, las fuentes informaron que "algunas de ellas se encuentran internadas en el Hospital Municipal, Hospital Penna y en el Hospital Privado del Sur".

Por otra parte, en un comunicado difundido desde el Comité De Crisis, el intendente Federico Susbielles informó que se comunicó el gobernador Axel Kicillof, quien dispuso la movilización del ministro de seguridad, Javier Alonso, además de todos los recursos sociales, sanitarios y logísticos necesarios para atender la emergencia y trágica situación que atraviesa la ciudad bahiense.

Efectivos de la Policía Bonaerense, Gendarmería, Ejército y Prefectura patrullan la ciudad.

El sábado a la noche, el Gobierno nacional informó que monitorea "la delicada situaczón generada por la tormenta eléctrica en la Provincia de Buenos Aires".

El presidente Javier Milei expresó "su más sentido pésame a familiares y amigos de los fallecidos a causa de la tormenta", indicó la Oficina de Prensa de la Presidencia.

La ciudad fue afectada por vientos intensos de más de 140 km/h y precipitaciones, lo que produjo la voladura de techos, caída de árboles y postes, como así la interrupción del suministro eléctrico.

Desde la madrugada de este domingo, diferentes Cuerpos de Bomberos de la Provincia, junto a Defensa Civil, y empleados municipales trabajaron en la remoción de árboles para despejar las calles y escombros.

Por su parte, la empresa eléctrica Edes informó que comenzará a restablecer el servicio de modo paulatino, dando prioridad a los hospitales.

En tanto, desde el Comité de Emergencia, el director provincial de Defensa Civil del Ministerio de Seguridad de la provincia, Fabián Garcia, dijo a Télam que se "estableció una base operativa de 40 personas con material y equipamiento en la ciudad de Olavarría, centro de la provincia, para estar en la zona más afectada según los pronósticos".

El funcionario agregó que "el personal de Defensa Civil de la provincia y de la Superintendencia de Seguridad Siniestral se encuentran en sus bases manteniendo comunicación permanente con los municipios afectados".

"En el operativo de emergencia trabajan 30 agentes de Defensa Civil, 120 efectivos de la Policía Bonaerense, 46 bomberos, 40 agentes de tránsito, 17 trabajadores de emergencias médicas, junto a todos los funcionarios del gobierno municipal", detalló la comuna.

El parte médico, según la última actualización consultada por Télam, indicó que hubo "13 personas fallecidas y 14 internados de gravedad: ocho de ellos en el Hospital Municipal, cuatro en el Hospìtal Penna y dos en el Hospital Privado del Sur".

Por otra parte, la comuna bahiense precisó que habilitó como centros de evacuación las instalaciones del Club Olimpo y el Dow Center, registrando hasta el momento 89 personas alojadas en ambos lugares.

En tanto, voceros de la Armada Argentina precisaron que el temporal afectó a la Base Naval Puerto Belgrano, con caída de árboles en sus instalaciones y el corte del suministro eléctrico.

El medio local La Nueva informó que el temporal comenzó alrededor de las 19 y reportó entre los daños la voladura de techos; caída de ramas, postes y cables; calles anegadas y la mayor parte de la ciudad sin energía eléctrica son algunas de los efectos que la intensa tormenta deja a su paso.

Un inusual viento, que alcanzó ráfagas de hasta 152 kilómetros por hora, en medio de la tormenta que cayó la tarde de este sábado sobre la ciudad causó serios destrozos en el Club Comercial de White, afectando canchas, el área de quinchos y la cocina.

"Me contaron que vieron una especie de manga, como un tornado, porque no se explica el desastre, esto no es un simple viento, levantar los techos así completos es muy raro", explicó a La Brújula 24, Pablo Reynafe, presidente del Club.

Los vientos arrancaron por completo el techo de los quinchos, también derribaron un paredón, voltearon arquerías y causaron daños en las redes que rodean las canchas.

"Fue en un ratito. Nosotros nos refugiamos a la vuelta del club y cuando volvimos estaba destrozado", señaló Reynafe.