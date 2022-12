INADI denuncia "hostigamiento policial" a personas trans en Mar de Plata

La funcionaria ejemplificó con una denuncia en la cual un efectivo policial bonaerense, en Champagnat y Libertad, increpó a un grupo de mujeres trans migrantes y “las insultó diciéndoles “Peruanas patasucias”, “son un asco” y “andá a llamar al Inadi”; mientras les gritaba que pusieran las manos sobre el patrullero, y reclamaba a su compañero de móvil que convocara refuerzos, cuando a simple vista la situación no lo ameritaba”.

La semana pasada, Juana, una trabajadora sexual de Mar del Plata, denunció ante los medios a la Policía Bonaerense por maltrato y persecución. Rodeada de compañeras, relató que “estaba caminando por la Vieja Terminal, volviendo a mi casa. Veo una patrulla y como hay persecución porque no podemos salir a la calle por la ordenanza, por miedo me puse a filmarlos, pero eran de la Bonaerense, entonces cuando los filmé me dijeron que era un delito, pero no es verdad. Es la única herramienta que tengo para protegerme desgraciadamente”.

“Dado que desde que se reubicó la llamada "Zona Roja", muchas migrantes trans denuncian que son perseguidas por la policía bonaerense y la patrulla municipal, para pedirles identificación por el solo hecho de verlas caminar por la calle, e incluso ni pueden acceder a consumir en establecimientos gastronómicos, porque los dueños temen disturbios dentro de los comercios; o la policía las bajan arbitrariamente de los taxis para labrarles actas con motivo de esta ordenanza, como si la policía estuviera en una verdadera caza de brujas del siglo XV”, destacó Mónaco.

En este marco, indicó que se recepcionarán la próxima semana de manera formal varias denuncias al respecto.