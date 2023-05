INADI tiene nueva sede en Mar de Plata: se podrán hacer denuncias o consultas

"Que se puedan hacer denuncias, tener el acompañamiento y asesoramiento por personal especializado, o un reclamo o consulta, que se puedan acercar a esta delegación como a cualquier otra del resto del país. Estamos en un momento clave de inflexión en donde los discursos de odio, expresiones o discursos muy violentas hacia ciertas identidades pareciera ser moneda corriente", prosiguió.

Y agregó que "a 40 años de democracia en nuestro país, debemos tener un alerta y decir que como argentinos y argentinas tenemos estos consensos, y que de aquí no nos vamos a mover, sabemos que hay límites".

"Tenemos que aprender con nuestras diferencias sin violentar a la otra persona respecto a su condición y demás. Y esto lo digo tanto para los altos dirigentes políticos sea del partido político que sea, como para cualquier ciudadano/a".

Pena consideró que "la diversidad es nuestra potencia. Cuando entendamos esto, cuando entendamos que el mundial de fútbol lo ganamos con nuestra diversidad, nuestros científicos, nuestra cultura maravillosa que tenemos vamos a superar la situación económica como país".

Respecto a la nueva delegación en Mar del Plata, dijo que "nace en este espacio colectivo, donde hay otros organismos públicos porque queremos fortalecer el Inadi y sin importar quién esté en el cargo", indicó Pena.

Por su parte, Claudia Vega, a cargo de la delegación local, manifestó "la educación es una herramienta fundamental para trabajar en evitar actos de discriminación". "No poder zanjar las diferencias sin violencia, descalificación, y/o escrache por pensar distinto, envía un mensaje generalizado que no es casual. No es casual porque la emocionalidad que genera, la disconformidad, y la desorientación a la sociedad es para imponer un modelo violento", concluyó.