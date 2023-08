Iñaki Zabaletta: el mago marplatense que deslumbró China y ganó un premio mundial en cartomagia

La magia aquel atractivo que por siglos ha embelesado a hombres y mujeres sin ser descubierta, atravesó siglos, generaciones y con el talento particular de no distinguir edades.

Aquel arte que para algunos ha sido tan valioso, oculto, que contradice a las leyes naturales, necesita y depende de una herramienta clave para poder ser vista: el mago.

Tantos y tantas han tenido curiosidad por este mundo, pero muy pocos han llegado a ser tan apasionados como para construir una vida donde hacer magia y este sistema puedan ser complementarios.

Mar del Plata no es la excepción y tiene, como en gran cantidad de disciplinas, personajes destacados. Tal es el caso de Carlos Ignacio Zabaletta, mejor conocido como Iñaki Zabaletta que logró desde presentaciones en Europa, China y hasta ganar un mundial de magia.

El mago marplatense dialogó con Ahora Mar del Plata para conocer su historia y su presente viviendo de, por y para la magia en Barcelona, España.

ABRACADABRA

Ahora Mar del Plata: ¿Quién es Iñaki Zabaletta y cómo llegó la magia a tu vida?

Iñaki Zabaletta: Soy marplatense, nací en 1981 y mi nombre es Carlos Ignacio Zabaletta, aunque ya desde chico me dicen Iñaki.

La magia llegó a mi vida por puro azar: tenía ocho años y estaba aburrido en la casa de mis tíos y me dieron para entretenerme un libro de magia que era de mi primo. Éste despertó mi interés y me lo terminaron regalando. Luego llegó a mi vida mi maestro Ricardo Martin – amigo de mi padre- que luego de insistirle comenzó a darme clases y me abrió las puertas a este mundo.

WhatsApp Image 2023-07-30 at 06.29.22.jpeg

Ya para mis diez años me subí a un escenario en un acto que se realizó en una carpa del círculo mágico marplatense de esos años. Siempre me pienso siendo mago, nunca haría otra cosa. Es una pasión lo que tengo.

AHMDP: ¿Cómo fue la experiencia en el Mundial de Magia?

IZ: En 2003 tenía como objetivo ir al Mundial de Magia organizado por la Federación Internacional de Sociedades Mágicas (FISM). Este evento se hace cada tres años. Para poder ir a Holanda, que era donde se realizaba, tuve que pasar por España. Trabajé un tiempo allí y luego fui a competir.

WhatsApp Image 2023-07-30 at 06.29.22 (1).jpeg

En el FISM se compite por diferentes categorías, en mi caso gané en segundo lugar en Cartomagia. Aquí ocurrió un giro en mi carrera, gané un premio importante y me dio la oportunidad de quedarme a vivir en España. Igualmente, siempre es importante aclarar que esta carrera se hace día a día cada vez que nos subimos al escenario.

HOCUS - PUCUS

AHMDP: ¿Qué viviste en China?

IZ: En 2006 conocí a una maga muy importante en Colombia llamada Juliana Chen que además es productora y me llevó a China en 2007. Lo que sucedió después fue que necesitaban un mago para un contrato más largo y allí ingresé a trabajar en los hoteles. Después que aprendí el idioma entré a trabajar en un Circo de 3.000 personas.

La experiencia en China fue más que positiva. Es una cultura diferente y todo lo que sea salir de la zona de confort es bueno, aprendí a hablar en mandarín y cómo hacer magia para ellos, qué tipo de juegos les gusta, modifiqué el humor para que se entienda. Fue maravilloso, te abre la mente totalmente.

AHMDP: ¿Qué sentís cuando haces magia?

WhatsApp Image 2023-07-30 at 06.29.22 (4).jpeg

IZ: Cuando uno hace un truco de magia sabemos que tiene un secreto, pero es una sensación muy linda porque en realidad lo que uno disfruta es el asombro del espectador y lo que sentís es una energía fantástica. Los espectadores, no importa de donde sean siempre tienen algo en común: todos quieren volver a sentirse niños y creer que hay un poder que hace esto posible.