Indignación de vecinos del barrio Las Heras ante una nueva toma de terrenos: "No hay seguridad"

"No hay seguridad en la zona ni patrulleros", lamentó un vecino que vive hace 33 años en una vivienda lindera a la toma, en Teleocho Informa.

A pesar de una serie de denuncias que se formalizaron en la comisaría decimosexta, no hubo controles ni una vigilancia sobre el campamento que crece de forma anárquica en un terreno baldío que, según las primeras averiguaciones, pertenecería a una persona que falleció recientemente y cuyos herederos no se pudieron contactar hasta el momento.

Esto transcurre en la zona donde hubo una toma similar el año pasado en lotes linderos al complejo polideportivo Las Heras.

Tal como expuso el vecino entrevistado, "es la segunda ocupación que hacen en pocos meses, cuando los desalojaron a un lugar muy cercano". "Yo me pregunto cómo van a hacer con la luz, el agua y para ir al baño, porque es un lugar donde no hay nada. Espero que no se cuelguen de los servicios y los paguemos nosotros", alertó.

"Quiero ver a la clase política haciéndose cargo. Esto estuvo todo organizado y nadie nos ayudó", lamentó, en un reclamo dirigido también a "la Fiscalía de Mar del Plata".

Desde el comienzo de la ocupación, en la tarde del martes pasado, hasta ahora, no se hicieron presente efectivos de policía, manifestaron otros entrevistados que se negaron a aparecer en cámara.