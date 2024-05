Infancias trans y terror en el conurbano bonaerense: los adelantos de "El Librero"

El libro de Álvarez Dachdje, que publicó en su edición definitiva Penguin Random House semanas atrás, cuenta en primera persona la historia de una madre y su hijo, que decide transicionar a sus 9 años. "Ma, ¿sabías que se puede cambiar de género?", le preguntó.

Esa fue la pregunta que escuchó Julia mientras manejaba de regreso a casa y que transformaría su vida y la de su familia para siempre. Porque ella no imaginaba que lo que estaba pasando es que quien, hasta ese momento, veía como su hija empezaba a identificarse como varón. Dudas, temores, prejuicios y desinformación comenzaron a ocupar los días de Julia. Solo una cosa se mantuvo inalterable: el amor y el deseo de acompañar a su hijo en el proceso.

Este libro, que combina sensibilidad y crudeza, echa luz sobre lo que sucede con las infancias transgénero y sus familias, y resulta imprescindible para padres y madres que, sin saber cómo, al igual que ella, quieren seguir a sus hijos e hijas en ese camino que siempre llega al mejor final: la verdadera identidad.

Por su parte, Luis Mey abordará la escritura de su última obra "Curabichera", que salió por La Crujía, una novela de terror en el conurbano bonaerense.

"El Tano creció en dos lados: con sus padres, bajo la curva de la General Paz cuando se transforma en la Panamericana, donde la polución invisibiliza a quienes viven ahí, y en Villa Rosa, en el campo, cuando todavía no era nada, puro yuyo, serpientes y pantanos secretos, donde lo crió su abuela. Tras la muerte de sus padres y de su abuela, el Tano vuelve al barrio, al Triángulo de las Bermudas de esa curva. Allí, ciertos amigos de la infancia lo involucran en esa asociación ilícita que desarrollan en una cofradía perfecta. Él los quiere aunque hará todo lo posible para que no se le acerquen. Ellos no entenderán que el Tano, si se aleja, lo hace por el bien de ellos, por algo que lo persigue y lo arruina todo", reza la sinopsis del libro que fue sorteado la semana pasada en el programa.

Mirá el programa "El Librero" con Julia Álvarez Dachdje y Luis Mey