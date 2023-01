Influencer mexicano fue agredido por la policía en Mar del Plata

Simón diálogo en exclusiva con Ahora Mar del Plata y contó en detalles la situación: “Estábamos saliendo del boliche esperando taxi o Uber y se ve que iban de paso los policías y nos empezaron a mover de una mala forma, tiraron a una piña y empecé a grabar y fue cuando me decían no puedes grabar y me empezaron a empujar y me tiraron el celular”.