Influencer de milanesas encontró "la peor": la pagó carísima y se indignó por el sabor

“Hace poco fui a Mataderos a los lugares que suelo ir a comer y estaban todos llenos. Terminé de rebote en un lugar que se veía lindo y obvio no había nadie”, explicó en sus redes sociales.

Tras ello, sostuvo que le llamó la atención los altos valores de los platos, pero que igualmente no tenía problema en pagarlos mientras la calidad “valiera la pena”. “El tema es cuando me llegó esta milanesa que supuestamente era de bife de chorizo”, dijo mientras en el video se veían imágenes de cómo estaba el plato.

“Un desastre”, se indignó y aclaró: “El famoso refrán de ‘la verdad de la milanesa’ proviene de hace muchísimos años por situaciones como esta”.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Freel%2FCvQccwmNHyB%2F%3Futm_source%3Dig_embed&ig_rid=cfd81d62-1a4a-42a8-a19f-83f9e40da988&access_token=EAAGZAH4sEtVABO9TqUtE3nUVrLXuENp5JrN6jiykRyET7g4oQVWKdlq4Cb2ZCnH27ferKFkowy2SyrNfEF6TAvch0IjDWcZCkwpAhHTLlW3i1WXy3dJgZBpqc8gPQtqAMrX8sHLRbjYWDcagMZCNJRfG6YpOltOkm5nZApn2ZB6YwHEVFZCeTaKvQLUYCGs6XI9TWjbolQZDZD View this post on Instagram A post shared by HombreMilanesa | Milanga Man (@hombremilanesa)

Además, explicó porqué estaba todo mal en la comida que pidió: “Al estar empanada uno no sabe qué onda la carne, cómo está, y hasta que no se corta y se prueba no vas a saber la verdad de la milanesa, porque por fuera puede ser linda pero lo importante es lo de adentro”.

“El lugar era bastante cheto. Me vendieron que la carne era de bife de chorizo y me salió casi $5 mil ”, lamentó y le consultó a sus seguidores: “Contame vos que harías si te llega un plato así”.

Fuente: TN.