Infraccionaron a tres inmobiliarias "no habilitadas"

Continuando con el accionar en combatir la ilegalidad en su profesión, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial Mar del Plata constató, mediante "acta notarial", la existencia de tres inmobiliarias que no contaban con un profesional matriculado al frente de las mismas.

Se trata de las oficinas Cano ubicada en calle 19 No. 1130 y Gordín, en calle 14 No. 1141 y Calle 14 no. 509, en la ciudad de Miramar.