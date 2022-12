Inseguridad en calle San Juan: delincuentes gastaron 80 mil pesos con la tarjeta robada a una comerciante

Lorena tiene una estética, un centro de depilación donde además realiza belleza de pies y manos, al que este jueves cerca de las 10.30 acudieron dos mujeres, “que dijeron que eran sobrina y tía”.

“Mientras una estaba acostada la otra pidió pasar al baño, que está al fondo, al lado de la cocina y donde está la caja. Ahí estaba mi cartera y la de la chica que trabaja conmigo”, relató Lorena en diálogo con Ahora Mar del Plata.

“Vuelve a la cabina y pidió disculpas por haber tardado ya que se había descompuesto. Al rato, cuando me llegó esa notificación, me pareció raro y fui a mi cartera y me di cuenta que me faltaba todo”, recordó Lorena.

“Lo primero que hice fue dar de baja las tarjetas y denuncié el hurto, pero hicieron compras con las dos, con la de débito fueron montos chicos y en la de crédito hay un gasto de 80 mil pesos. Lo veré con la entidad bancaria”, reconoció la comerciante de San Juan al 2300, indignada.

Luego, Lorena dijo que en la zona es frecuente este accionar ya que “hará un mes sufrieron un robo parecido en un local de ropa”.