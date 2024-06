Inseguridad en Juan B. Justo: comerciantes piden más vigilancia para poder cerrar cerca de las 21 horas

“Vamos mejorando gracias a Dios, estamos juntando firmas y todos los vecinos se han acercado a dejar su queja por la inseguridad. Hablé con Montenegro, me respondió y me mandó a Rodrigo Goncalvez. Después de eso empezamos a ver algunos patrulleros que nos ayudan a cerrar”, remarcó el comerciante.

Al referirse al proyecto del concejal Diego García, que prevé la instalación de una cámara domo en Olavarría y Juan B. Justo, y la provisión de botones antipánico para los comerciantes, Villalba expresó que “lo acompañamos. Todo lo que sea para seguridad, bienvenido sea”.

Sobre la merma en el público cuando se acerca la noche, el comerciante refirió que "si no tenés seguridad, es todo una rueda y la gente no está cómoda. No podemos extender mucho el horario, cerramos a las 7 o 7 y media, pero queremos seguir una hora más o hasta las 21. Ese sería un buen horario para cerrar el comercio".

"Necesitamos de las ventas en este momento tan difícil. Estaría bueno que podamos estar tranquilos trabajando por lo menos hasta las ocho de la noche", comentó el comerciante ante el móvil de Teleocho Informa.

Diego García, concejal de Unión por la Patria, envió un comunicado de prensa en el que explicó que “la propuesta surge una reunión junto a comerciantes, vecinos y vecinas de la zona, donde nos comentaron acerca de los problemas de inseguridad que sufren diariamente. Se trata de una intersección donde confluyen un alto nivel de tránsito de peatones y de vehículos, por lo que requiere de una urgente intervención por parte del ejecutivo local”.