Inseguridad en pleno centro: bronca de padres tras robos a alumnos en la plaza San Martín

Sebastián, padre de un alumno de 15 años relató que el hecho que tuvo a su hijo como víctima sucedió “el jueves tipo 12 del mediodía, estaba lleno de gente, se acercaron dos adolescentes que se hicieron los amiguitos , le consultaron dónde se cargaba la SUBE y demás y lo agarraron distraído y le dijeron que les diera el celular, él les dijo que no y le mostraron un fierro con punta y se lo clavaron : le dieron seis puntazos con total ensañamiento. Lo podría haber matado , podría haber pasado cualquier cosa, tiene las seis heridas. Sin mediar palabras, sin amenazarlo, lo empezó a clavar. Como tenía mucha ropa y el guardapolvo, o no tenían mucha fuerza, no pasó una tragedia”.

“No había policía y a mi hijo no le salía la voz ni para pedir auxilio. Estaba lleno de chicos y padres, pero no pudo pedir ayuda. Estamos a una cuadra de la Municipalidad, este no es el primer hecho, la directora nos mostró una gran cantidad de denuncias. El tema es que hasta que no maten a alguien no va a pasar nada serio”, reclamó ante el móvil de Teleocho Informa.

plaza san martin.jpg

Victoria, una mamá, destacó que “decidimos juntarnos porque corre riesgo la vida de los alumnos. No puede pasar más, es el quiebre. Los policías están arriba del patrullero y mirando el celular. Necesitamos que están circulando por la zona. Saben quiénes son. No puede ser que los chicos bajen del colectivo a dos o tres cuadras y les pasen estas cosas. Necesitamos una solución, exigimos seguridad”.

“El Corredor Seguro no existe, después del viernes no había nadie controlando. Nunca hay nadie. Supuestamente viene desde el Polivalente hasta Hipólito Yrigoyen, pero eso no es así. Detrás nuestro hay muchas personas que pasan situaciones graves, como vecinos, comerciantes, trabajadores que andan por la zona. Naturalizar la inseguridad es peligroso. A los chicos les decimos que si los amenazan les den las cosas. Es un disparate. No me quiero imaginar lo que pasa en los barrios”, remarcó la madre.

Sebastián, luego, volvió a tomar la palabra y dijo que “mi hijo y sus amigos no van a salir más al mediodía, van a estar 8 o 9 horas adentro de la escuela. Ahora tengo que venir a buscarlo y llevarlo, pero no es la solución. Con controles de tránsito nos sacan de la doble fila y nosotros venimos a buscarlos a la puerta por la inseguridad. Para eso sí está la cana. Hay una sola camioneta para 10 cuadras. La policía sabe quiénes son. Uno me dijo que lo cag... a palos en un lugar donde no haya cámaras y que me vaya corriendo, tenemos que actuar bajo nuestra propia ley. Parece el Lejano Oeste esto. Es lamentable”.