Insólito: otra escuela de Mar del Plata no abrió sus puertas y los alumnos se fueron

Dos escuelas de Mar del Plata no abrieron sus puertas, por distintos motivos, y sus alumnos se retiraron de los establecimientos tras varias horas de espera. El primer caso fue en la escuela Nº 52, ubicada en Moreno y San Juan , y la otra la escuela Nº58, ubicada en Lebensohn 6854.

Sociedad Padres denuncian que no les abrieron la puerta a los alumnos para entrar a la escuela Nº 52

Embed

Los padres de los alumnos de las instituciones manifestaron su preocupación al notar que sus hijos no pudieron ingresar a las escuelas por diversos problemas. En el caso de la Nº58 no trascendió el motivo de por qué no abrió las puertas. Los alumnos que asistieron este viernes a clases debieron volver a sus casas.