Instituciones productivas de Mar del Plata rechazaron a la cesión de tierras en El Marquesado

Diferentes instituciones del sector productivo de Mar del Plata expresaron su "preocupación" por los acontecimientos que se están desarrollando en la zona de El Marquesado, más específicamente en lo que atañe a la decisión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de ceder 140 Has de tierras del Estado Nacional en la zona antes mencionada de forma discrecional, poco participativa e inconsulta.

"Nos resulta de vital relevancia dar un aporte en relación a la problemática previamente mencionada y de público conocimiento, cuyo desenlace entendemos es de carácter estratégico para el desarrollo del territorio en cuestión y de la región en general. La decisión discrecional referida nos ha ciertamente sorprendido, pues contradice el desarrollo productivo y turístico que viene teniendo esa zona conocida como “Chapa”, dando origen a un riesgo evidente de evolucionar a otro emprendimiento socio-comunitario que podría dejar instalado un asentamiento informal que depreciará y frenará el desarrollo de toda la zona, perjudicando principalmente a los vecinos más próximos, y en consecuencia a toda nuestra ciudad y a la vecina Miramar", detallaron.

En este marco, consideraron que "debiera propiciarse un procedimiento distinto al inicialmente implementado para la definición del destino a darse a los recursos en cuestión" y "analizar qué destino habría de concederse, comprendiendo la complejidad de dar afectación a bienes públicos, para lo cual se propone propiciar un espacio de diálogo con los diversos actores intervinientes en el territorio, se trate de Municipios, Concejos Deliberantes, asociaciones vecinales, instituciones pertenecientes al entramado socio-productivo, universidades, entre otros".

Para estos sectores producitvos, "se debe atender a los múltiples actores intervinientes, a través de diversas instancias de diálogo y participación, para la definición de su afectación en función de las necesidades y propuestas del conjunto de la sociedad, generando entonces una definición de carácter estratégica de manera consensuada".

"Nos oponemos categóricamente a la disposición de estas tierras de manera unilateral e inconsulta, bajo la falsa alusión a un riesgo de intrusión que no se verifica ni verificó. Solicitamos encarecidamente al Gobierno Nacional dejar sin efecto toda medida en tal sentido, quedando los que suscriben a disposición para las instancias de diálogo necesarias. Estamos convencidos que las fuerzas vivas de la ciudad nos constituimos como un actor que no puede ser ignorado y, el destino de 140 Has sobre línea costera en una zona en pleno desarrollo hacen especialmente al futuro de nuestra querida ciudad, por la cual trabajamos todos los días", concluyeron.