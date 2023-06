Intenso tránsito por rutas 2 y 11 en el regreso de turistas tras el fin de semana XXL en la costa

Es que el transporte de pasajeros debió apurar la incorporación de frecuencias para atender una importante demanda, consecuencia de esta oportunidad de escapada turística que los operadores calificaron como buena, tanto por cantidad de visitantes arribados como volumen de consumos.

El reporte de Aubasa, la empresa concesionaria del denominado Corredor Vial Atlántico, informaba a las 16 que durante la última hora habían transitado hacia Capital Federal 2355 vehículos por ruta 2 y 1220 por la ruta 11, a la altura del peaje La Huella.

Desde los distintos sectores de actividades vinculadas a la industria turística reconocen que esta fecha no es la más rendidora en el año, en particular porque en medio se celebra el Día del Padre, que es un motivo más que especial y suficiente como para no alejarse demasiado del propio domicilio.

La misma empresa confirmaba que durante esta tarde de martes el tránsito por ambas vías de las rutas 2 y 11 es “normal y sin demoras en ambos sentidos de circulación”.

Para agilizar el tránsito automotor vuelve a regir este miércoles, desde las 14, la restricción que impide la circulación de vehículos pesados de transporte de cargas. Su presencia en esta vía de comunicación recién podrá ser posible a partir de las 23 de hoy.