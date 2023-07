Joaquín Sánchez Mariño: "Cuando volví de Ucrania tuve que buscar cierta alegría y costó"

Trescientos metros lo separaban del automóvil y la estación de tren ucraniana que llevaría en vagones vacíos al joven periodista argentino Joaquín Sánchez Mariño con tan solo un bolso y antes del toque de queda de Lviv hacia Kiev el pasado febrero de 2022.

El 24 de febrero de ese año tropas rusas cruzaron la frontera en varios puntos e invadieron Ucrania, tras meses de tensiones y acumulación de fuerzas militares. En 2023 el conflicto continúa. Este país superó al éxodo venezolano con 8 millones de refugiados en toda Europa según la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados.

Trescientos metros tendría que recorrer Sánchez Mariño de 37 años y nacido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para realizar una cobertura periodística distinta para el medio gráfico nacional (Infobae) donde trabaja desde el 2017.

Joaquín cubrió el éxodo venezolano , se adentró en Haití, la Amazonía, Mozambique, Líbano, Egipto, escribió tres libros, realizó una charla TEDx, en 2021 fue elegido por YouTube para la primera edición de su beca para Periodistas Independientes y fue nominado a los premios Latin Plug.

Pero un viaje hacia el otro lado del mundo un 27 de febrero, una guerra que se reflejó en sus grandes ojos claros, el peligro a perder lo más valioso y trescientos metros fue lo que le hizo entender que ese movimiento perpetuo ante la vida lo había llevado a uno de los momentos históricos más importantes del mundo, y allí, tan solo en ese momento, en esa caminata de trescientos metros Joaquín se quitaría una máscara y por primera vez lograría como él dijo en una grata charla con Ahora Mar del Plata: “Quitarme el síndrome del impostor”.

Aquí algunas escenas de la vida de quién, cómo él describe el oficio, presta su atención a quien no cuenta con la atención del otro:

1 SANCHEZ MARIÑO.jpeg

Ahora Mar del Plata - ¿A qué dedicas tu tiempo en este oficio donde fusionas trabajar y viajar?

Joaquín Sánchez Mariño: Me dedico a contar a historias que valen la pena ser contadas en distintas partes del mundo y territorios tratando de poner el cuerpo en el lugar y no hablar a través de las imágenes de otros, es decir entender lo que sucede mediante mis propios ojos.

En principio yo quería ser escritor, pero encontré en el periodismo una manera de solventar esa pasión y con el correr del tiempo me fui encontrando con historias que me hicieron enamorar cada vez más del oficio, aunque son aficiones que trato que una entre en la otra.

Viajar fue una gran especie de suerte, un privilegio y una adicción. He viajado desde muy chico y en la adolescencia llegando a la joven adultez ingresó esa especie de virus que una vez que entra en el cuerpo no se va nunca.

Desde que tengo 19 años me dedico a viajar todos los años a la mayor cantidad de lugares posibles. En un momento logré una de las cosas que quería: que mi trabajo me llevara a viajar. Ahora viajo para trabajar y trabajo para viajar.

A MDP- ¿Por qué este tipo de corresponsalía?

JSM- Eso también lo tengo desde chico, siempre me gustó ir a lugares de conflicto. En 2019 ya hacía mucho que venía trabajando como periodista y ahí fue cuando decidí ir a un lugar que estaba en ebullición: Venezuela. El objetivo fue que el viaje sea exclusivo para cubrir lo que estaba pasando. Hasta ese momento las coberturas las encontraba en los viajes por el azar.

Recuerdo que se hablaba mucho de Venezuela en nuestro país, pero desde la distancia, y me parecía importante hacer mi trabajo como yo creía que tenía que hacerlo. Renuncié al medio en el que trabajaba (no le interesaba la cobertura), me saqué un pasaje por mi parte y me fui.

Estuve un poco más de un mes en días que fueron muy intensos y no había periodistas extranjeros en el país. Esto terminó siendo muy importante para mi carrera y me abrió un par de puertas: que alguien apueste a esto que yo propongo y poder seguir yendo a lugares donde suceden las cosas. Siempre está la necesidad de creer en uno y apostar a lo que se quiere. Lo logré desde ese viaje.

3 sanchez mariño.jpeg

A MDP- ¿Qué te sucede cuando subís al avión que te llevará a tu próxima cobertura?

JSM- Las emociones son distintas según el viaje. Hay que ver cuál es mi circunstancia de la vida, que me pasa esa semana, cuán feliz y cuán triste estoy con mi vida personal. Cada viaje tiene su propia naturaleza. Lo que más me gusta es la sensación absoluta del presente que se siente, es el único momento en que dejo todo atrás y solo me ocupo de contar.

La primera vez de las tres que fui a Ucrania tenía miedo de que no me dejaran entrar y que yo no pudiera resolverlo y hacerlo bien. Era la primera vez que era corresponsal de guerra convencional. Me había preparado mucho tiempo, pero el temor estaba.

LA GUERRA

A MDP- ¿Qué sensaciones tuviste durante la guerra y al entrevistar al Presidente ucraniano?

JSM- Fueron sensaciones distintas, pero linkeadas. Entrevistar al presidente tenía que ver con darle una especie de conclusión, un elemento necesario para saber que lo había hecho estaba completo. Una especie de satisfacción.

4 sanchez mariño.jpeg

Respecto al momento de llegar a Ucrania puedo definirlo como: ingresar a una película apocalíptica. Tenía miedo y perplejidad. Entré a un país donde había 40 kilómetros de fila para salir. No está dado en los humanos vivir una guerra. Lo natural de la vida es no vivir una imagen así, si bien en el mundo siempre hay guerras y éxodos, en general lo natural es no verlo.

A MDP- Luego de esto: ¿te cambió en algo la vida?

JSM- Pasa mucho con los viajes en donde uno cree que va a tener una especie de revelación. Luego volvés a la ciudad y esa conexión que habías tenido con los ríos se te olvida al tercer día.

En este caso en particular fue muy distinto, hay algo que cambió para siempre: a diferencia de las otras experiencias en este caso trataba de sacarme de encima esa sensación que me había quedado en el cuerpo y no se iba. Cuando volví de Ucrania tuve que buscar cierta alegría y costó. Ese encuentro fue muy transformador.

https://twitter.com/Joaquinsmarino/status/1498025449246633993 Vengo a contar que, después de dos días intensísimos de viaje, entré hoy a Ucrania. Solo hacer cincuenta metros te hace chocar de frente con la guerra. Voy a hacer una cobertura especial para Infobae, q apostó a enviarme al lugar de los hechos. pic.twitter.com/DhjcNPWsXC — Joaquín Sánchez Mariño (@Joaquinsmarino) February 27, 2022

La colección de recuerdos tristes de Ucrania es infinita, pero hay uno personal que me marcó para siempre: decidir ir a Kiev. Los primeros días este lugar era el infierno sobre la Tierra, estaban bombardeando y decían que estaban por tomar la ciudad. Es decir que iba a haber un desfile de rusos por las calles del lugar. Acababa de llegar, los corresponsales con gran experiencia me decían que era una locura: estaba solo. Yo creía que tenía que ir, había ido a Ucrania a contar la guerra y no para estar al oeste de la ciudad a salvo y transmitir de una oficina.

Fue un momento definitorio en mi vida. Entendí que yo estaba hecho para esto, que esto era realmente mi vida. Me acuerdo de caminar con mi bolsito para la estación del tren. Tenía que llegar antes de las ocho que era el toque de queda y me iba a tomar un tren vacío. Esos vagones se llenaban de gente en Kiev para evacuarlos y volvía sin nadie.

5 sanchez mariño.jpeg

Bajé del auto y caminé trescientos metros hacia la estación: allí sentí que finalmente estaba quitándome el síndrome del impostor, estaba haciendo algo que me daba mucho miedo y fue un momento que voy a tener en mi memoria para siempre.

EL OFICIO Y EL FUTURO

A MDP- Con tu experiencia y tu movimiento perpetuo: ¿qué consejo darías a quien se quiere dedicar a esto?

JSM- Tiene que ver con qué tipo de periodista uno quiere ser y perseguirlo. Si el motivo por el cual uno quiere ser periodista tiene que ver con ser genuino y contar historias, de conocer e ir a los lugares va a tener éxito.

7 sanchez mariño.jpeg

Muchas veces las personas quieren serlo por los motivos equivocados: para conocer famosos o para comer gratis en restaurantes, creo que no va por ahí. Es válido, pero no hay que confundir el oficio con el deseo. También hay que desmontar esa idea de éxito respecto del oficio.

A MDP: ¿Te vas a quedar quieto?

JSM- Probablemente en algún momento tenga alguna etapa de quietud en mi vida, pero no lo sé. Algún momento llegará el descanso del caminante.

A MDP- ¿Lograste ser escritor?

JSM- Cuando era más joven tenía esa especie de peso de si uno tiene derecho de mencionarse escritor o no. Son pocos los escritores, es algo común a todos. Uno no sabe lo que tiene que hacer para serlo: un libro que se venda, varios libros. En cambio, con el periodismo uno es periodista porque lo hace. El periodismo tiene una sencillez que me vino a dar una pequeña lección y sacarme esa pretensión.

6 joaquin sanchez mariño.jpeg

Ya no me importa si soy escritor, me da lo mismo. Me limpié de un montón de ideas accesorias de lo que uno ama: muchas veces uno fantasea con que alguien lo lea y te diga: “Que grande”. Un poco por estar con historias tan fuertes me fui sacando todas esas ideas y eso es lo más lindo de este camino.