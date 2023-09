Jueves con falta justificada: ¿Qué pasa si faltás el viernes?

Este jueves se celebra el Día de la Primavera y el del Estudiante . Docentes y alumnos de la escuela secundaria de casi todo el país tienen asueto, aunque la jornada no es considerada como feriado por el gobierno nacional .

De todas maneras, en otros años en los que la celebración “cayó” un jueves, los estudiantes aprovecharon para hacer un “feriado puente” y faltar el viernes. En tal sentido, desde las entidades educativas se aclaró que esa ausencia será contabilizada como una falta injustificada.

Por otra parte, la particularidad de Mendoza es que este jueves, profesores, profesoras y maestras de todos los niveles no tienen asueto, sino que deben asistir a los establecimientos ya que la Dirección General de Escuela (DGE) estipuló jornadas docentes según declaración jurada.

Sin embargo, no hay clases. Es que los alumnos quedan eximidos de asistir a la escuela tanto en nivel inicial, primario y secundario. Tradicionalmente los chicos del nivel medio (secundario) realizan un picnic ese día. Se trasladan a la montaña, principalmente a Potrerillos, para pasar el día, por lo que desde el Ministerio de Seguridad ya preparan un operativo para evitar la ingesta de alcohol o desmanes que pudieran producirse.

Este año es muy probable que los alumnos de escuelas secundarias decidan hacer un "puente" y no asistir el viernes a los colegios, para presentarse a partir del lunes. Si bien este accionar no lo realiza el 100% de los estudiantes, el ausentismo en estas ocasiones suele ser alto. Quienes no asistan tendrán una falta injustificada.

Controles en Mar del Plata

Los festejos del Día de la Primavera y del Estudiante en Mar del Plata tendrá una fuerte custodia, apuntando a mantener el orden y evitar sucesos negativos en una jornada de celebración por el cambio de estación y la despedida del invierno junto con el Día del Estudiante.

Desde última hora de ayer y hasta la noche de este jueves, la Secretaría de Seguridad, en conjunto con la Policía realizará operativos dinámicos en distintos puntos de la ciudad y en distintos horarios. Los mismos serán acompañados desde el relevamiento y seguimiento de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo.

El año pasado, los operativos de control fueron exitosos, en parte porque los adolescentes tomaron conciencia de que se podía celebrar sin beber alcohol con lo cual no se secuestraron bebidas alcohólicas.

En 2022, los controles se realizaron en cuatro puntos del distrito: Parque Camet, Plaza España, Playa Grande, Parque San Martín y en Laguna de los Padres. En aquella ocasión se realizaron controles de tránsito en la Laguna de los Padres y Parque Camet, donde se verificó la documentación de los vehículos y conductores. Es probable que este año se repitan.

Además, la Cruz Roja realizó una campaña contra la violencia de género en los distintos puntos donde se desarrollaron los festejos. El operativo incluyó entre 150 y 180 efectivos policiales, y las áreas municipales del SAME, Defensa Civil, Cuerpo de Patrulla Municipal, Tránsito, Juventud, Inspección General y Emsur, que se ocupó de la limpieza. También estuvo presente Bomberos.