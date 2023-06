Kicillof: "Mar del Plata tiene un futuro inmenso si apuesta a la producción y la planificación"

“Tenemos que festejar que estemos haciendo este Congreso que tiene muchos contenidos. Venimos haciendo esto como una mecánica y una lógica de gobierno. Ya hicimos varios en salud y educación. Es un método para gestionar y gobernar que consiste en la convicción de que los grandes problemas que tenemos, partimos de reconocerlos, no ocultarlos y acto seguido empezamos a distribuirlos, debatirlos y buscar la soluciones”, aseguró.

“Ese proceso no se puede hacer desde un gabinete, menos desde una oficina en casa de gobierno. No es así, los graves problemas que tiene la provincia no se van a resolver de una forma técnica, ni aislada. Hay que exponerlos y los actores y sectores tienen que participar. No vamos a resolver los problemas de integración productiva sin los empresarios, los productores y los trabajadores”, afirmó Kicillof.

“La planificación está en todos los procesos exitosos. Los que triunfaron planificaron y tomaron decisiones, no de corto de plazo. Invirtieron en conocimiento y tecnología, se asociaron con determinados países, protegen determinados sectores. Las grandes empresas planifican los próximos 10, 20 o 30 años”, dijo luego.

“Parece que el único que no puede planificar es el Estado. La discusión es qué hace el Estado y para quien trabaja. Este es un año en el que vamos a tener que tomar importantes decisiones como sociedad. Estamos ante caminos que se bifurcan”, planteó Kicillof.

"De este Congreso no puede salir una celebración de todo lo que hicimos, lo más importante es el desafío de buscar lo que nos falta", afirmó el gobernador. Tenemos que salir con muchos planes para mejorar la producción, mirar al futuro, para adelante. Porque finalmente, en Buenos Aires, a pesar de todas las dificultades, contamos con una potencialidad enorme y eso duele. Tenemos muchísimo por hacer", aseguró.

"La planificación falla cuando uno planifica y el otro hace. La que sirve es cuando se elabora y discute entre los tiene que llevar adelante, que no somos solo los políticos. Necesitamos mejorar el aparato productivo. Necesitamos la integración. La elaboración de lo que hay que hacer tiene que ser democrática. Con lo empresarios, con los dirigentes y con los trabajadores”, dijo.