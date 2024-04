Kicillof en Mar del Tuyú: "Es increíble que digan que bajan los precios al leer una cuenta trucha en Twitter"

“Es increíble que un presidente diga que bajaron los precios porque lee una cuenta trucha en Twitter . Así toman decisiones. No creen en las instituciones del estado, cortan obra pública”, cuestionó el gobernador bonaerense, Axel Kicillof al inaugurar un jardín de infantes.

“Esto no lo arregla la mano invisible del mercado sino con coraje porque a donde vamos nos piden más rutas, escuelas y hospitales, no menos”, destacó y planteó que “nos votaron para ampliar derechos”, según replicó en la red social X la periodista Juliana Ricaldoni.

“Hoy tenemos un gobierno que no consigue repelentes para los mosquitos", Axel Kicillof para contrarrestar con la inauguración de la sede escolar: "Esto es el Estado. Yo digo no lo destruyan y no intenten porque lo vamos a defender".

Previamente, el ministro Alberto Sileoni también había apuntado a la diferenciación de la gestión bonaerense con el gobierno del economista libertario: "Es la inauguración de una institución del Estado. El Estado no es una institución criminal, es el resguardo de los más sencillos. No es un privilegio, es un derecho" sostuvo.