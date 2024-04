La Bancaria denunció presiones a empleados

Al respecto, el gremialista detalló que “hace tiempo que utilizan esta vieja estrategia. Y hoy aparece una variante: la desvinculación gastronómica, la misma consiste en presionar trabajadores y trabajadoras para que acepten un retiro voluntario, pero con la novedad que las presiones las ejercen en un local gastronómico, puntualmente el acuerdo les es ofrecido en un café, donde funcionarios de la entidad ofrecen el acuerdo voluntario de desvinculación”.

Al respecto recalcó que “allí, además, se encargan de dejarle en claro que se trata de una decisión tomada y que de no aceptar ese retiro voluntario (o mejor dicho involuntario porque no nos cansaremos de decirlo: de voluntario no tiene nada) se deberá atener a las consecuencias, en una velada, aunque muy clara, amenaza”, concluyó Zingarelli.