La bronca de un camionero varado por el corte en Luro e Independencia: "Me están matando"

"Me están matando. Tengo que entregar mercadería en Pinamar, debíamos llegar antes de las 13 y creo que va a ser imposible, ya nos tuvieron media hora parados acá", contó Matías, el transportista, en diálogo con Ahora Mar del Plata .

Al igual que otros conductores, intentó persuadir a los manifestantes para que pueda cumplir con su cliente pero no hubo contemplaciones. "Quise pasar por un hueco y no hubo caso, yo no puedo volver para atrás con este carretón, tenemos casi 28 metros de camión y la única que nos queda es esperar", lamentó.

"Si no salgo por acá, no salgo. No hay otra", concluyó después de esperar la primera media hora y en pleno desarrollo de la protesta.

Las organizaciones que convocaron a la marcha buscan reclamar contra el ajuste que llevan a cabo, a su juicio, los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. "A pesar de la situación crítica que atravesamos como pueblo, profundizaron el ajuste en todos los planos, aumentos de precios de alimentos, medicamentos, ropa, luz, gas y combustible. Hay una realidad mayoritaria, material y contundente, que es la que vive la clase trabajadora, en estas décadas de "democracia de los ricos", no han resuelto problemas que son estructurales, beneficiando a unos pocos y condenando a millones al empobrecimiento y al hambre", reclamaron portavoces de la organización.