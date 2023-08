La Cámara Textil de Mar del Plata respalda el bono a los trabajadores

"Se trata de aportes no remunerativos, con lo cual es un pago limpio. El costo que tenemos nosotros es igual a lo que recibe e trabajador, eso es bueno para nosotros. Estos aumentos para las micropimes y pymes, que alcanza al 100% de la industria textil, es a cuenta de contribuciones patronales, con lo cual para el socio de la cámara textil no significa un mayor costo", señaló Guillermo Fasano, titular de la Cámara Textil, a Ahora Mar del Plata.

Si bien destacó que "puede traer un problema financiero porque primero se paga y después hay que recueprarlo", consideró que se trata de una medida positiva.

"No entiendo la postura de CAME y CAC que se oponen a este aumento. Es algo que no nos va a costar y nos beneficia a los trabajadores, que en la cámara textil los consideramos como familia. Si va limpio de impuestos a nuestros trabajadores, lo podemos recuperar. Me parece que en la instrumentación es una buena medida", concluyó Fasano.