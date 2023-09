La canción premonitoria con la que Huguito Flores entró a su casamiento, seis días antes de su muerte

La conmoción por la muerte del artista santiagueño Huguito Flores y su esposa, Carina Enríquez, en un accidente en la ruta 34, no cesa y los internautas no dejan de encontrar curiosidades de sus últimos días. Así ocurrió con su boda, seis días antes de la tragedia, donde a través de un video que dio a conocer su cuñada no pasó desapercibida una canción que para muchos fue una premonición del trágico final.