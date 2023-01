La carta de un testigo a los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa

Después de sentarse frente a los integrantes del Tribunal Oral Criminal 1 de Dolores, le pidió a los jueces unos minutos para leer algo. Por su parte, ellos le explicaron que él había sido citado solo para declarar, que no podía hacer uso de la palabra para otra cosa.

Tras este ida y vuelta, Acevedo tuvo que declarar y se retiró de la sala sin poder leer el texto que escribió durante varias horas.

Según trascendió, las cuatro páginas de la carta, fueron dirigidas a Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Matías Benicelli, Blas Cinalli, Ayrton Violazz y Luciano, Ciro y Lucas Pertossi, los acusados de asesinar a Fernando a la salida de un boliche en Villa Gesell en 2020.

“Hoy estoy acá pero me hubiese gustado no estar, me hubiera gustado por el contrario que Fernando cuente su verdad”, comenzó diciendo uno de los párrafos del emotivo texto.

Fuente: la 100