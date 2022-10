La combinación perfecta: en Córdoba volcaron camiones con fernet y coca y los vecinos arrasaron con las botellas

El que aprovechó lo que sobrevivió al primer choque y supo esperar, sin alejarse demasiado y apenas un par de días después encontró lo necesario para lo que en Córdoba no es otra cosa que una combinación perfecta.

Ambos fueron vuelcos. Primero fue un camión, que estaba en pleno recorrido de distribución de la más famosa marca de Fernet, la bebida símbolo de los cordobeses. Y el caso todavía era comentario de vecinos cuando, en misma zona, una camioneta también dio un tumbo y dejó desparramadas por el asfalto varias botellas de la gaseosa cola más conocida.

Los vecinos del lugar aún hoy no pueden creer semejante coincidencia. En un otro caso, quienes anduvieron por ahí en esas circunstancias se hicieron de todo lo que sobraba sano. "No fue saqueo pero se le parecía", contaba un testigo de ambos escenarios en los que los transeúntes cargaban botellas, tantas como podían. Las primeras, entre vidrios rotos de las que no superaron el golpe. Mejor suerte tuvieron las gaseosas, con su envase plástico que las mantuvo intactas.

La situación disparó decenas de publicaciones en redes sociales en las que se exponía semejante casualidad. "La semana pasada fue el Branca, ahora en el mismo lugar se vuelca la Coca, sólo en Córdoba podía pasar", dice un residente de esta provincia mientras en su vehículo cruza al lado de las botellas y cartones que otros cargan y se llevan.

El Fernet con Coca o "Fernet.Cola" es sello e identidad de los cordobeses pero durante los últimos tiempos ha tenido una proyección que incluso ha excedido los límites del país. Uno de los ejemplos más recientes lo dio la cantante Lali Espósito, que en el programa de mayor rating de España enseñó a preparar lo que en la jerga de los consumidores de este cóctel se llama "El viajero": proporciones perfectas de ambas bebidas y mucho hielo en vaso improvisado con mitad de la botella de la gaseosa.