La exploración petrolera offshore en Mar del Plata comenzará en diciembre

La perforación se hará en el Pozo Argerich-1, el primero a explorarse, situado a poco más de 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata, en el denominado bloque CAN-100.

Los estudios preliminares realizados por YPF consideran que podría existir un yacimiento con capacidad de producir 200.000 barriles de petróleo diarios. Esto es casi el 40% del petróleo que produce actualmente Argentina, equivalentes a unos US$ 7.000 millones.

“Hasta ahora no se ha descubierto petróleo en la región norte del mar argentino. Todas las proyecciones se basan en los datos sísmicos recopilados en los últimos seis años y en algunos casos anteriores, pero no se ha perforado ningún pozo en la zona. Si logramos encontrar petróleo durante la perforación de un pozo productivo, el riesgo de que no haya petróleo en esa área se desvanecerá. El pozo que se perforará en diciembre, tiene un 20% de posibilidades de encontrar petróleo y un 80% de no encontrarlo. De confirmarse la presencia de petróleo, la proporción de ese riesgo se invertirá, a un 80% de encontrar petróleo y un 20% de no encontrarlo”, añadió el presidente del Cluster de Energía.

Sobre la mano de obra, Guiscardo señaló que “el recurso humano de Mar del Plata es de un nivel que se encuentra en pocos lugares del mundo”. “Lo digo porque estamos por cumplir 20 años con QM y todas las personas que trabajan con nosotros son de la ciudad o de Batán. Tengo una buena base de datos para decir que esta gente es increíble”, agregó al respecto.

Asimismo, confirmó que se está trabajando “en un plan de capacitación junto a Equinor, YPF, las universidades de Mar del Plata” y “por supuesto que el Clúster también está inmerso activamente para que esto se inicie cuánto antes”.