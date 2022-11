"La explosión fue tremenda y se empezaron a abrir las paredes y los techos": estremecedores relatos sobre el derrumbe

image.png

Al mismo tiempo, aseguró que al instante "no se animaba a entrar". "Estábamos comiendo y nos dimos cuenta de las grietas por el horario porque si nos encuentra a la madrugada seguro nos hubiese encontrado adentro. Si hubiera ocurrido a la tarde hubiese sido una tragedia porque a esa hora del día solemos estar afuera en el patio", aseveró.

El hecho ocurrió este jueves cuando por motivos que se desconocen y son materia de investigación, se desplomó en un instante una obra en construcción y cayó la medianera sobre el living del vecino. Las imágenes son impactantes.

"Las grietas empezaron con la demolición de la casa, hablé con el arquitecto y fui a la Municipalidad a Obras Privadas pero no ocurrió nada. Vibraban las paredes con el inicio de la obra, hice reclamos pero nunca ocurrió nada. Ayer me habían cortado la luz, hay una impunidad donde nadie responde", amplió Leandro, indignado.

El derrumbe provocó daños en la vivienda, pero no hubo heridos. Al lugar llegaron los Bomberos y personal de Defensa Civil y se interrumpió el tránsito en la zona.

"Recién a la noche apareció el dueño de la obra, pero no hay control. Lo veníamos alarmando hace tiempo pero el control es importante y no lo hubo. Desconozco cómo va a ser mi noche acá, tendré que recibir los informes de los técnicos y bomberos. Ya no puedo dormir porque tengo miedo", completó el vecino.

El derrumbe volvió a poner en el centro del debate la informalidad en que se desarrollan muchas obras en construcción.

Otros vecinos de la zona escucharon el estruendo y llamaron a la policía. "Sentí que algo había estallado, que se me habían derrumbado los vidrios, las puertas, la casa. Fue impresionante el estallido. Se trató de un derrumbe de una obra nueva. A ese vecino se le cayó la casa por error de los arquitectos", explicó una mujer que vive en la zona.

Otro vecino de la cuadra también se alarmó y brindó un dramático testimonio. "Parecía que se había caído la manzana entera. Lo estamos padeciendo todos los vecinos. Una vergüenza lo que está sucediendo con la construcción en este barrio. Antes de dar un permiso hay que ver quién firma", dijo.