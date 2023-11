La funcionaria que registró la marca “Casa sobre el Arroyo” brindó su explicación: ¿Qué dijo?

"La verdad es que no hay nada raro , la información salió porque hay un privado que la quiere patentar . ´Casa del Puente´ ya está registrado hace 10 años por Pedro Moscuzza . Y nadie dice nada. Cuando me entero de esto, le pido a la Municipalidad que patenten ´Casa sobre el Arroyo´ antes que lo hiciera alguien”, detalló Marazzo.

"Lo pude haber patentado antes, o a nombre de un tercero, y nadie se hubiera enterado y no sé a quién iban a ir a reclamarle. Cualquiera puede registrar la marca de cualquier museo, por ejemplo", remarcó la funcionaria.

"Ahora la Muni está registrando las marcas. Por una cuestión de tiempos administrativos, que son largos, lo que hice fue registrarlo e hice una nota explicando la situación, que alguien lo quería hacer, que están haciendo material y merchandising. Yo hace 15 años que trabajo en esto. Tengo una agenda-libro editada de cuando la casa no era del Municipio, para defensa del patrimonio, y podría haber registrado la marca ahí. Nunca lo registré. No tuve en ningún momento una mala intención", aclaró, luego.

casa sobre el arroyo.jpg

"Lo hice hace dos meses porque me enteré de forma fehaciente que estaban queriendo registrar Casa sobre el Arroyo. Es un trabajo que vengo haciendo hace 15 años junto al municipio. Yo con esto no lucré, no gané nada, no gano nada. No entiendo cuál es el problema", aseguró.

“La que le informó al municipio que había registrado la marca a nombre mío, y la que puso a disposición el documento para sesión de derechos fui yo. El intendente nunca me pidió la renuncia y yo tampoco tengo por qué renunciar después de todo el trabajo que hice. Hice restaurar una casa, que se hizo conocida en todo el mundo cuando acá no la conocían ni los que viven a 10 cuadras. Estoy indignada, me pagué hasta los pasajes para ir a difundir la casa a Venecia y Roma. Salió de mi bolsillo, nunca me dieron un peso. Mantengo la casa yo hace cuatro años, pago las cosas de limpieza, los insumos. ¿Por qué la gente no salta por eso? ¿Por qué no dicen que no son condiciones para trabajar?", remarcó.

“La gente tiene mucha mala intención. Lo que yo hice con la marca lo sabe la Asociación de Amigos también. Como directora, mi obligación es resguardar el patrimonio del museo y es lo que hago. No tienen nada que decirme”, contó Magalí Marazzo en contacto con este medio.

"Entraron ocho veces a robar y nadie dijo nada. No tenemos ni un baño químico y eso nadie lo ve. Tiene que haber 10 personas trabajando y lo hago yo sola. Manejo hasta las redes sociales. Estoy agotada porque en vez de felicitarme me agreden", afirmó Marazzo.

"Como gestora cultural debería tener oportunidades de defender mi trabajo. Un abogado y un arquitecto pueden firmar un proyecto. Si yo lo hago nada me resguarda, porque no hay resguardo estatal en la carrera de Gestión Cultural, a pesar de que hace 15 años que está en la Universidad. Lo mismo pasa con Museología", explicó finalmente.