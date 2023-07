La historia de una mujer de 101 años que se propuso terminar el colegio secundario desde un geriátrico

Mercedes compartió que esta decisión llega después de muchos años de aplazamiento. Según sus propias palabras: "Pensé que no podía, que después de la muerte de mi esposo no valía la pena, porque su pérdida me afectó mucho".

Pero su perspectiva cambió cuando ingresó al hogar para adultos mayores Eva Perón en Escobar, provincia de Buenos Aires. Allí, Mercedes encontró a dos personas que cambiaron su vida: Elizabeth, la trabajadora social, y la directora de la residencia.

Ambas la animaron a continuar sus estudios. "Sin ellas, no sería posible", agradeció Mercedes, en diálogo con la periodista Pilar di Salvo, de Clarín.

Además, Mercedes mencionó que disfruta su vida en la residencia y tiene el deseo de seguir aprendiendo. En un giro inspirador, aspira a ser asistente gerontológica para cuidar de su amiga.

"Cuidé a mi esposo durante 30 años y dejé de lado mi vida, pero no me arrepiento. Y ahora encontré a dos personas maravillosas y las quiero mucho", afirmó.

Mercedes no se siente limitada por su edad. Su secreto para sentirse joven es caminar y recordar los lugares que ha visitado a lo largo de su vida.

Le da una gran alegría poder pasear por Escobar, la ciudad que ha sido su hogar desde que tenía 4 años, después de haber nacido en Venado Tuerto.

En un mensaje de esperanza y determinación, Mercedes dijo: "Sí, se puede, y seguiré adelante. Me quedaré para ayudar a las otras residentes, pero ahora con un diploma y todo lo que corresponde".

image.png

En el Hogar de Ancianas, ubicado en Alberdi 426, Belén de Escobar, se llevan adelante distintas actividades y se busca incentivar la autonomía de las concurrentes, así como promover el envejecimiento activo. De esta manera, a través del trabajo grupal e individual, se abordan proyectos e inquietudes de las adultas mayores y es en este contexto que surge la iniciativa de Mercedes de cumplir el sueño de terminar sus estudios pendientes. Para que ello fuera posible, la directora del Hogar, Noelia Alegre Pivar, y la trabajadora social Elizabeth Villanueva se pusieron en contacto con el director del Centro de Educación Secundaria para Adultos CENS 451, Cristian Rondinella, e incorporaron a Mercedes a la modalidad de adultos mayores.

Como el Instituto queda a pocas cuadras del Hogar, Mercedes puede asistir sola y así seguir activa y tener mayor autonomía personal. Pese a haber superado el siglo de vida, se encuentra mejor que nunca y no teme asumir nuevos desafíos. Su inteligencia y capacidad la llevan a seguir aprendiendo y a ser una motivación para sus compañeras que se sienten felices por ella y la apoyan en esta nueva etapa.

El 9 de agosto, el Hogar Municipal de Ancianas Eva Perón cumplirá 50 años en su esencial tarea de acompañar a las residentes a través de distintos programas y actividades. Entre estos proyectos, actualmente se encuentra el jardín de mariposas, mariposarios y una huerta realizada gracias al trabajo en articulación con Escobar Sostenible. Además, cada semana se brinda un taller de escucha junto al Hospital de Salud Mental y Adicciones “Papa Francisco”, y se desarrollan distintas actividades como gimnasia, kinesiología, canto terapia, taller de teatro, entre otras.