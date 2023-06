La Joaqui rompió el silencio para hacer una fuerte denuncia: apuntan contra el entorno de la cantante marplatense

“Espero que todos estén bien. Hoy quiero compartirles una noticia personal. Debido a motivos de estrés traumático, he decidido tomarme un tiempo para cuidar mi salud y mi bienestar. Por esta razón, lamentablemente, no podré realizar más shows hasta nuevo aviso”, precisó la cantante, que será una de las integrantes del jurado de Got Talent Argentina 2023.

image.png

Luego se mostró con nuevo look con marcado flequillo y en una selfie frente al espejo que causó la sorpresa de todos sus seguidores después de aquel anuncio.

image.png

Hace unas horas, la artista volvió a la actividad en su cuenta de Instagram con un posteo -el primero desde que borró todo el contenido- y además alertó de un nuevo inconveniente que le surgió.

"Lamento tener que comunicar que me han quitado el acceso a mi canal de YouTube. Cualquier contendido que se publique allí será sin mi consentimiento", indicó la marplatense.

Y en su posteo en las redes se mostró con mucho coraje de cara a lo que viene: "No me rindo, ni me freno, ni me canso, ni me apago", indicó con una imagen de su nuevo look.

image.png

La Joaqui reapareció en las redes con nuevo look y guiño a L-Gante

El sábado la popular cantante La Joaqui volvió a la actividad virtual con una historia en su cuenta de Instagram donde se la ve con nuevo look y al ritmo de la canción de L-Gante, El día más feliz, en clara muestra de apoyo a su colega en medio de su detención y la polémica que se generó en torno al cantante de cumbia 420.

La Joaqui se mostró con nuevo look con marcado flequillo y en una selfie frente al espejo que causó la sorpresa de todos sus seguidores después de aquel anuncio de un tiempo de alejamiento de su habitual rutina laboral.

Fuente: Primicias Ya.