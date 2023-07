La Mesa Agropecuaria convocó a una reunión de urgencia para asistir a los productores

Temporal Imágenes: la tormenta no da tregua y llovieron más de 75 milímetros

"No se pudieron establecer las pérdidas porque muchas zonas siguen inundadas, hay caminos rurales, por ejemplo en el kilómetro 7 de la ruta 226, donde tenemos a gente que no puede salir de su casa y por eso lo primero a atender es el drenaje del agua", expresó el referente de los productores.

El titular de la Asociación reconoció que "no recuerda" una tormenta de estas características que generó que "entre agua hasta en los invernaderos, cuando comúnmente no pasa".

En sintonía, ponderó que "la totalidad de los productores tiene pérdidas en al menos uno de sus lotes, y hay verduras que van a faltar como por ejemplo el repollo, que como se cierre si se le mete barro adentro ya de pierde; o si no baja el agua pronto la remolacha también se va a pudrir debajo de la tierra".

"Vamos a hablar de los caminos, de los canales tapados y de la pérdida de los productores", anticipó Velimirovich.

No solo se trata de soluciones para el corto plazo, sino que también está "muy comprometida" la producción de tomates y morrones para el verano, que son las verduras que demandan "mayor inversión". "En la anterior emergencia no recibimos nada; el productor se descapitalizó en la sequía y ahora perdió la siembre, no tiene dinero para invertir", detalló.

El mismo lunes se buscará enviar una nota dirigida a la cartera de Augusto Costa, para que arbitre soluciones que permitan una planificación que sea rentable para toda la cadena.