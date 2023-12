La ministra Sandra Pettovello ratificó que quienes corten calles perderán los planes sociales

Sociedad "IOMA no paga": fuerte protesta de transportistas de personas con discapacidad

"Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra", indicó Pettovello en un mensaje difundido en las redes sociales de su Ministerio.

EL QUE CORTA NO COBRA



Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo.



El mensaje de la ministra Sandra Pettovello

"Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano", comenzó diciendo la funcionaria.

Y agregó: "Auditaremos a todas las organizaciones que entreguen planes sociales eliminando la intermediación. A los beneficiarios de planes sociales: sepan que nadie puede obligarlos a ir a una marcha bajo amenaza de quitarles el plan. Vamos a eliminar los certificados de presencialidad que tienen las organizaciones sociales".

"Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle: el que corta no cobra. Vamos a acompañar a los más vulnerables en esta difícil situación que dejó el gobierno que se acaba de ir, por eso duplicaremos la Asignación Universal por Hijo y aumentar en un 50% la Tarjeta Alimentar. Estamos trabajando para que todos los ciudadanos puedan recuperar el trabajo, la autonomía y por ende la libertad. Los beneficiarios de planes sociales pueden denunciar al 138 si le cortan el plan por no asistir a una marcha", cerró.