"La nueva ley de alquileres no viene a sumar": inmobiliarias apuntan contra el nuevo índice

"La ley nueva no viene a sumar mucho. Si bien actualiza el alquiler con ajuste semestral, hace un cambio complicado que es el del índice que usábamos, que marcaba más o menos la inflación. Este nuevo índice que tiene porcentajes más bajos que la inflación no tienta al propietario. La visión nuestra es que la ley no ha sido buena, no se analizó exactamente las propuestas que hicimos: que siguiera el mismo índice, contrato mínimo de 2 años y ajuste semestral", afirmó Guillermo Rossi, presidente del Colegio de Martilleros local, en diálogo con Ahora Mar del Plata.