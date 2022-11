La odisea de conseguir un pasaje de tren en Mar del Plata

"Hace una semana que intento sacar pasaje y es imposible. Hace dos meses que intento sacar, se habilita a las 11 de la mañana y al rato no hay. Es incierto, llamo y me dicen que diciembre todavía no está habilitado para comprar. La web está colapsada. El tren cuesta 10 veces menos que el micro y vengo todos los días desde Santa Clara del Mar para comprar un pasaje", aseguró un pasajero indignado.