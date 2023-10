La pareja marplatense que recorrió el mundo en un pequeño avión

Inicio de la ruta

Betina y Claudio hace 33 años que son pareja y tienen 6 hijas mujeres. Ambos, tienen una empresa familiar, y decidieron cumplir un gran sueño. Él es piloto privado y un día antes de comenzar la aventura rindió el exámen de piloto comercial. Ella estudia para alcanzar el mismo título.

"El viaje lo hicimos inspirados en una pareja de argentinos que hizo un viaje en un avión monomotor. Nosotros somos los segundos en hacerlo. Comenzamos a ahorrar, a planificar y sucedió la guerra en Rusia y cambiamos los planes. La idea era hacer una travesía un poco menor, que era cruzar todo el ártico", detalla la mujer.

Cuando llegaron a España, donde vive una de sus hijas, decidieron ir por más. "Nos hicieron una nota y nos presentaban como la pareja de pilotos que dábamos la vuelta al mundo pero en ese momento no la íbamos a dar. La situación nos generó la inquietud y nuestro amigo que ya había viajado nos ayudó a llegar a Rusia. Por ser argentinos y pilotear una nave argentina podíamos lograrlo", asevera Betina.

Cuatro meses en el aire

"Salimos el 21 de mayo y llegamos el 22 de septiembre. El viaje es de aventura, travesía y turismo pero hay mucho de planificar", revela.

"Nosotros en el 2014 habíamos traído un avión y una pareja amiga se enteró y nos invitó para que le contemos nuestra experiencia. Y ellos nos contaron que querían dar la vuelta al mundo y nosotros dijimos que queríamos hacerlo también. Ellos lo hicieron primero", comenta Beti.

Fueron 17 países. Comenzaron en Argentina, Brasil, llegaron al Caribe (Martinica, Barbados y Providenciales), EE.UU (donde realizaron tres escalas), Canadá, Groenlandia, Islandia, Escocia, Gran Bretaña y norte de España. También hicieron vuelos locales en España. Recorrieron Italia, Croacia, Alemania, Rusia (allí completaron ocho paradas), Alaska, sobrevolaron Canadá, nuevamente en Estados Unidos en distintos puntos del país, de nuevo hacia el Caribe, a República Dominicana, atravesaron nuevamente Brasil, ingresaron por Cataratas del Iguazú y llegaron a Mar del Plata.

Un resumen de nuestra travesía

Toda aventura siempre tiene sus riegos y esta pareja de atrevidos le hizo frente. Con preparación, estudio y dedicación lograron atravesar las dificultades.

"Me daba mucho temor el iceing, que es cuando se pude formar hielo en las alas y el avión no se puede sustentar más y se cae. Nos pasó en Canadá, cuando estábamos dentro de una capa de nube y empezó a bajar la temperatura de 5 a 1. Cuando estaba en 1 estábamos dentro de la capa. Antes miramos mucho la meteorología pero el tiempo cambia y se hizo interminable. Sabíamos que iba a terminar pero me generó bastante miedo hasta que aclaró y atravesamos la capa", detalla.

También pincharon ruedas en aterrizajes y se rompieron partes del avión pero siempre tuvieron la ayuda para solucionarlo. Betina recalca la calidad de las personas que se cruzaron en el camino.

La palabra mágica: "Messi".

"Lo que más me gustó fue la gente, de por sí la aviación tiene una camaradería, pero la gente en general fue genial. Mucha gente amable, solidaria, hemos hecho amigos rusos al margen del idioma que fue difícil comunicarnos pero usábamos aplicaciones", comenta.

"La parte humana fue muy linda en el viaje. Las culturas, comidas, costumbres son distintas pero descubrí que el ser humano es igual en todas partes. Somos todos bastantes parecidos y la palabra mágica siempre fue Messi", asegura, entre risas.

La vuelta también fue genial, ya que, sus hijas les prepararon una bienvenida muy especial. Igual, de todas formas, Claudio ya quiere volver a salir a una nueva aventura. "Le dije a mi marido: 'Esperá que aterricemos'. Pero nos está costando volver a la vida cotidiana", asegura. Betina sostiene que de este viaje, como en la vida, se queda con que siempre hay que "recalcular y ser flexibles". Y tal vez sea la clave de ese para qué y así llegar al cómo.