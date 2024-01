"La patria no se vende": el fuerte comunicado que se leyó en el Monumento a San Martín

“Los trabajadores y trabajadoras de Mar del Plata y Batán estamos en la calle para que el plan sistemático de entrega de Soberanía Nacional no se pueda llevar a cabo. Decimos NO al DNU y decimos NO a la Ley Ómnibus , y NO estamos dispuestos a realizar concesiones. La defensa de la Patria no se negocia, no vamos a permitir que vendan la Argentina. Por eso realizamos el paro, y por eso nos movilizamos”, expresaron.

“Desde un primer momento venimos denunciando que estamos ante un gobierno nacional cuyas políticas nos quieren llevar a un industricidio sin precedentes, al aumento del desempleo y la precarización laboral y al crecimiento de la pobreza. Milei y sus socios están dispuestos a hacer al saqueo de nuestras riquezas en tiempo récord”, afirmaron ante el clamor popular y los cánticos.

“Es por eso que como trabajadores y trabajadoras alzamos nuestras banderas de manera inmediata y en defensa del Pueblo Argentino para decirle NO a la entrega de nuestros recursos naturales, NO a la destrucción del medio ambiente, NO a la extranjerización de nuestra economía, NO a la flexibilización laboral, NO a confundir negocios con derechos, NO a los discursos negacionistas sobre el genocidio, NO a la manipulación de la historia argentina, NO a resignar nuestra soberanía sobre las Islas Malvinas”, agregaron.

“Por esto mismo, venimos a decirle SI a la generación de empleos de calidad, SI a decidir sobre nuestras riquezas, SI al cuidado del medio ambiente, SI a una justa distribución de la renta, SI a la defensa de nuestros derechos laborales, SI al fortalecimiento del Estado, SI a recuperar nuestras queridas Islas Malvinas y a rendir homenaje a los héroes que pelearon por ellas”, afirmaron.

“Fomentando el aumento escandaloso de los precios de los alimentos, de servicios básicos para garantizar un piso mínimo de calidad de vida, este gobierno no sólo quiere robarnos la dignidad, también pretende angustiarnos, hambrearnos, nos quieren tristes y sometidos, nos quieren enfrentados para vender el país a las grandes corporaciones nacionales y extranjeras”, remarcaron en el comunicado.

“Ante este nuevo intento de someter al Pueblo Argentino nuestra respuesta es la unidad en la Acción, la Solidaridad y la Memoria. UNIDAD que siempre nos puso de pie y nos fortaleció para hacer frente a los saqueadores de la patria, SOLIDARIDAD con los que más sufran el ajuste, y MEMORIA para recordar que siempre que nos quisieron derrotar salimos victoriosos, porque en nosotras y nosotros está viva la historia de las luchas populares y de los 30 mil detenidos desaparecidos”, aseguraron.

“Este PARO y esta multitudinaria MOVILIZACIÓN nacional van en ese sentido, siguen el mismo camino, van en el sentido de esa historia. Mostrar la unidad del MOVIMIENTO OBRERO, para que nadie tenga duda de que seguimos y seguiremos de pie y en la lucha porque estamos convencidos de que ¡¡LA PATRIA NO SE VENDE!!”, finalizaron de forma contundente.