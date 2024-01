La Posada del Inti está al borde del cierre y 49 personas quedarían sin tratamiento

“Está todo listo para cerrarlo. Estamos pidiendo una reunión al ministro de Salud. No hay autoridad designada en Sedronar, si no se apuran claramente no hay posibilidad de funcionamiento. No estamos pudiendo cubrir los gastos fijos. Hoy llego la lista de medicamentos con un 20% de aumento”, esbozó Messina al iniciar el detalle del desolador panorama.

Actualmente, en esta comunidad, hay 49 personas en tratamiento. El valor de la beca, explicó Messina, es de $153.000, donde hay esquemas de medicación, por trabajar con los usuarios más complejos (Unidad residencial Categoría A) entre $ 40.000 y $60.000. Eso deja un promedio, aproximado, de $100.000, es decir, 3.333 por día para brindar alojamiento, desayuno, colación, almuerzo, colación, merienda y cena, psicología, control clínico y psiquiátrico, una trabajadora social, talleres, seguridad, servicios, entre múltiples gastos que hacen al pleno funcionamiento de la Institución.

“No es simplemente poner una casita y meter gente. Implica muchas responsabilidades y exigencias, pero si te dan 5 litros den afta para ir a bs as por más que tengas una mercedes no llegas. No nos fundimos antes porque estamos cubriendo los gastos, el déficit que hay con los ingresos de las otras comunidades por obras sociales y prepagas. Tratamos de hacer malabares, pero el margen es muy poco”, aseveró el director.

En el 2023, el Sedronar entregó las partidas con un aumento del 60% y la inflación llegó al 211%. "Estamos desesperados. No está en nuestra intención cerrar. Estamos intentando ver que hacemos. Necesitamos certeza mientras nos estamos hundiendo. Tenemos que cerrar pero no por una propuesta superadora, es cerrar por desidia”, sentenció Messina.

La Posada del Inti, a pesar de su amplia trayectoria y reconocimiento internacional, padece complicaciones que la arrastran a la quiebra. Por día, Fabián recibe al menos 20 llamadas de personas solicitando ayuda, pero a pesar de que no es su intención, la falta de asistencia hace que poco a poco se pierde su capacidad de otorgarla.