La primavera llega con eventos turísticos gratuitos en toda la provincia

La 29º Fiesta Nacional de la Primavera de Monte Hermoso será del viernes 22 al domingo 24, a partir de las 19:00, plaza Parque General San Martín. El viernes actuarán Soldadores sin Careta y Barrio Viejo; el sábado, Freestyle y FMK; y, el domingo, Santiago Motorizado y Cruzando el Charco. Habrá patio gastronómico, paseo de artesanías, escenarios con música y Djs. Entrada gratuita. Organiza la Municipalidad de Monte Hermoso.

En Tandil estará la 33° Fiesta de las Colectividades durante el sábado 23 y domingo 24, desde las 16:00, Centro Cultural Universitario, Irigoyen nº 662. Esta edición acompañará la celebración del Bicentenario de Tandil, con la presencia de diecinueve colectividades y cuerpos de baile locales, regionales, nacionales e internacionales: Alemania (Tandil y de Azul), Ballet Folklórico Tandil, Bolivia (Buenos Aires), Centro Gallego, Dinamarca, Italia, Lituania, Países Árabes, País Vasco, Paraguay, Perú (La Plata), Ucrania (Buenos Aires), y Uruguay. La entrada es gratuita.

Además, estará el 18º San Pedro Festival Country, el viernes 22, a partir de las 13:00; sábado 23 y domingo 24, desde las 11:00 en el Paseo Público Municipal. El primer día se presentarán Rockabilly Trío, Leyendas, Old Richard, Mariano Villano, y Clan Farsante. El segundo, Deep South, Proyecto Country y La Blues Ayres Band. El último día, All Together 3, Encuentro de line-dance en Avenida Costanera, y Hot Picking Brothers. Entrada gratuita.

En La Plata será la Fiesta del Alcaucil Hornense el domingo 23 de 10:00 a 19:00 en la rambla de avenida 137 desde 60 a 66. Habrá presentación de productores locales, clases de cocina y cocina en vivo, espectáculos musicales, tour a pie, pintura en vivo y food trucks.

En Pirovano, partido de Bolívar, será la 18º Fiesta del Chorizo Seco, el domingo 23 a partir de las 21:30 en el Gimnasio Municipal. Será una cena y concurso en el que se elegirá el mejor chorizo seco de producción artesanal. Habrá un espectáculo musical con Lucas Barranco. Cena arancelada, con reserva previa, a beneficio de la institución educativa. Organiza la Cooperadora de la Escuela Secundaria nº1 con el auspicio de la Municipalidad de Bolívar.

En Coronel Pringles se celebrará el 141º aniversario el domingo 24, a las 10:00, en la Explanada Municipal; y el sábado 30, desde las 12:00 en el Balneario Municipal.

Habrá actos protocolares, reconocimiento a vecinos distinguidos, presentación de las bandas Ceferino Namuncurá; Bomberos Voluntarios de General Cerri; Escuela Santa Cecilia, de Bahía Blanca; Bartolomé Meier, de Coronel Suárez y la de Villarino. El sábado 30, desfile de instituciones, espectáculos, peñas folklóricas y la presentación especial de Banda XXI. Habrá juegos, stands y patio de comidas a cargo de clubes de la ciudad.

En Dolores será la 3º Fiesta de los Parajes Rurales, el domingo 24, desde las 11:00 en Lomas de Salomón. Será en homenaje a los Montes del Tordillo. Desfile gaucho, artistas populares, paseo gastronómico y artesanal, y reconocimiento a pobladores.

En el 211º aniversario del partido de Carmen de Areco, el lunes 25, a las 18:00; y martes 26, a partir de las 10:00, Plaza Independencia, estarán el Chango Spasiuk, Los Totoras y Pequeño Pez. Contará con patio gastronómico y feria de artesanos y productores locales.

En Guaminí será la presentación del libro La Ruta Salamone, el sábado 23, a partir de las 13:00, en el Teatro de la Sociedad Española. Habrá una jornada recreativa con la presentación del libro Ruta Salamone, visitas guiadas por las obras del arquitecto de las pampas, proyección de la película Ruta Salamone y espectáculos musicales. Además, patio gastronómico y actividades para las infancias.

En Pila celebrarán el Día de la Primavera, el sábado 23, desde las 14:30, en la Plaza San Martín. Habrá música y espectáculos en vivo de bandas locales y regionales. Se presentarán Emanero, El Villano, Generación Urbana y Amorina. Habrá concursos, sorteos, patios gastronómicos y feria de artesanías.

En General Villegas también será la Fiesta de la Primavera del jueves 21 al domingo 24, en diferentes horarios, Parque Municipal.

Habrá patio cervecero, parque de juegos, actividades culturales, bandas en vivo y ballets de danza. El viernes estará Yuria, el sábado la banda homenaje a Soda Stereo, Séptimo Día y, el domingo, cerrará Nico Mattioli.

Otra Fiesta de la Primavera será en Junín, el jueves 21, a partir de las 16:00, en el Parque Borchex, Lartigau y Circunvalación. Habrá emprendedores locales, patio gastronómico, espectáculo de La Champions Liga, Migrantes, artistas locales y regionales. Contará con juegos infantiles y paseo de artesanos.

En Escobar será el Escobar Rock 2023, del viernes 22 al domingo 24, de 13:00 a 00:00, en el Predio Floral de Mateo Gelves 1050. Actuarán Save the Population, Revelión, Guadalupe Espeja, La Misteriosa, Pitu Rock, y La Bitrola, A.N.I.M.A.L., Los Caballeros de la Quema y Nonpalidece. La entrada será un alimento no perecedero destinado al Programa Hambre Cero.