"¡La que faltaba!": esposa de un futbolista estalló contra el colegio de su hijo

La mamá del nene, Laura, también manifestó en redes sociales su indignación por el mensaje que recibieron por parte de la institución tras la denuncia pública.

En uno de las publicaciones Instagram, que luego eliminó, copió un email que le enviaron desde la escuela.

“Familia: Los esperamos el lunes 10 de junio a las 15 para compartirles el plan de continuidad pedagógico de Benicio en el área de Educación Física, que fue elaborado bajo la supervisión de inspección. Aprovecharemos el espacio para conversar sobre otras cuestiones que nos preocupan”, dice el correo.

Ante lo cual Laura expresa: “¡Que ‘les’ preocupan! ¡Lo que faltaba! Los preocupados somos nosotros. Les juro por mi madre que está en el cielo que si alguien se hace la víctima se destapa esta olla a presión”.

“¡Ayyyy y de repente aparecen las soluciones! ¡Qué amores! Cuatro meses de clases y el chico no tenía educación física porque a esa hora debía salir para terapias. Lejos de ellos adaptarse, nos pedían a nosotros que cambiáramos las terapias. Que ellos no podían evaluarlo si no”, agrega.

Y continúa: “¿Quéeee? ¿Que no lo vas a poder evaluar? Hace dos meses envié una carta de cuatro hojas que nadie contestó. Hablando de los derechos de mi hijo, hemos pedido por favor que busquen la manera, que Beni no podía dejar las terapias solo porque ellos no se adaptan. ¡Tantas cosas por contar! Lo bueno de todo es que está todo escrito y grabado… Mágicamente tienen la solución. Qué amores. Muchas gracias”.