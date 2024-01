La tiktoker que gasta 2 mil pesos diarios por persona para todas las comidas y trabaja como UBER en Mar del Plata

Contra Milei Pablo Moyano no descartó la convocatoria a un nuevo paro con movilizaciones

"Noté que estaba gastando mucho en comida desde que enviudé y me quedé muy peleada con la cocina . Pero cuando hice un cambio, lo empecé a contar a mis seguidores y se generó un ida y vuelta maravilloso", expresó, en diálogo con Canal 8.

Para esto se propuso desafíos diarios, donde muestra los tickets de la comida que va comprando y luego el resultado final, con la mesa servida. "Soy mamá y papá a la vez, y es muchísima plata lo que vale todo, por eso hay que ingeniársela todos los días. Yo vivo en parte en Buenos Aires, y en Mar del Plata, cuando cocino para 5 gasto mil pesos por persona, y cuando estoy sola unos 2 mil; encima soy celíaca", agregó.

En su cuenta de Tik Tok, con más de 200 mil seguidores, recibe comentarios de usuarios de todo el país, y sostiene que "la gente está re contenta" con sus contenidos y lo poco que gasta.

"A veces hasta me sobra, porque la leche no la consumo en un día y un paquete de azúcar me dura un montón", valoró, sobre las interacciones virtuales que trata de responder en sus tiempos libres, ya que comenzó a trabajar como chofer de UBER.

"Me dicen 'enseñame, por favor' y les digo que me sigan y que prueben porque todos podemos ahorrar mucho", contó la creadora de contenido, que también tiene "canjes" con algunos restaurante por publicidad.

En un tramo de la entrevista reconoció que "no podría sacar a comer a mis hijos, pero hay marcas de la ciudad que me apoyan y me abren su mesa y su corazón".

El secreto principal -admitió- es que cuando le sobra plata al otro día tiene un poco más de presupuesto y puede hacer una mejor inversión.