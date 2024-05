La última semana de mayo se inicia con mucho frío

Este lunes, no será la excepción: según informó el Servicio Meteorológico Nacional en su sitio web , la mínima será de 2 grados y la máxima está prevista en 11.

De todas maneras, el frío no será tan crudo debido a que no se anticipan vientos fuertes: llegarán apenas a los 12 kilómetros por hora. Además, no lloverá y podría asomar el sol durante algún segmento de la mañana y el mediodía, cuando el cielo estará “parcialmente nublado”.

Por otra parte, el Servicio Meteorológico detalló que el martes, el miércoles y el jueves, las temperaturas máximas subirán hasta 14, 16 y 17 grados respectivamente, por lo cual el invierno adelantado desaparecerá.

La continuidad de la última semana del quinto mes del año tendrá, también, nulas probabilidades de lluvias, aunque sí se anticipan vientos de hasta 50 kilómetros por hora durante la noche del martes y la mañana del miércoles, soplando desde norte y noroeste.