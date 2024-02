La UOCRA Mar del Plata "en estado de alerta"

César Trujillo , secretario general de la Seccional Mar del Plata, reconoció que “ha pegado muy fuerte la medida del gobierno de hacer las obras públicas con los privados. No resultó con Macri y no va a resultar ahora. las consecuencias las paga el trabajador. El gremio está en estado de alerta”.

“Todavía no hemos podido cerrar paritarias de febrero. Estamos confundidos, encima Milei no quiere hablar con los Sindicatos y está enojado con todo el mundo”, reconoció el dirigente gremial. “Esta forma de conducir ha confundido muchísimo, parece que la casta somos los trabajadores”, aseguró luego en comunicación con Radio Brisas.

Según Trujillo, la situación actual “es muy preocupante para la industria de la construcción. No estamos afuera de la argentina, nos toca a nosotros, pero no somo estatales, si no trabajamos, no cobramos, es muy duro. No es un capricho, es una realidad”.

Además, Trujillo comentó que recientemente se desarrolló una reunión con 120 delegados y “salimos todos callados, amargados. No sé cómo pueden conducir un país si no hay dialogo con nosotros que somos instituciones necesarias que regulamos el trabajo. Me parece que no vamos a buen puerto”.