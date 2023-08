Largas colas en estaciones de servicio por aumentos que llegarían hasta 20% en combustibles

Por eso este martes, desde media tarde, cuando se instaló en medios la inminencia del cambio de precios, se generaron largas colas en las estaciones de servicio. En particular las de YPF, que tiene los valores más bajos. En otras marcas ya se comenzaban a aplicar las subas , antes de medianoche.

Embed

Según explicaron desde la Cámara de Expendedores de Mar del Plata, las estaciones de servicio "prácticamente no están entregando combustible" a excepción de YPF. Esto se debe a que no hay valores de reposición y el canal mayorista sufrió un aumento del 25%.

"De momento se consumen los stocks que hay, pero no hay reposición. Ahora no hay faltante, pero si no se soluciona con un aumento de precios esto colapsaría", aseveraron en contacto con Ahora Mar del Plata.

shell.jpg

"De momento la situación es de total incertidumbre. El Gobierno tiene que permitir estos aumentos de precios y acordar para los próximos meses. Está todo muy paralizado, nadie quiere vender porque no hay precio de reposición", analizaron.

El último incremento de la nafta se había registrado el primero de agosto y había sido de alrededor de 4,5%. Sin embargo, en el sector aseguran que a pesar de ese último aumento en los primeros ocho meses del año el precio de los combustibles sigue unos 20 puntos por debajo de la inflación oficial.

ypf.jpg

En lo que va del año, con dos cuatrimestres de vigencia de Precios Justos, las naftas y el gasoil aumentaron un 40,7% promedio.