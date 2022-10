Largas filas en Mar del Plata por el bono de 45 mil pesos

La inscripción para el Refuerzo Alimentario de 45 mil pesos que otorgará el Gobierno Nacional volvió a generar largas filas en las oficinas de Anses en Mar del Plata. El dinero, que se pagará en dos cuotas en noviembre y diciembre, será destinado a personas sin recursos económicos, que no reciben ninguna asistencia del Estado.

“El refuerzo alimentario está bien, porque le hace falta a la gente. El kilo de papa está 300 pesos, es una vergüenza. Si hubiera más fuentes de trabajo no estaría acá”, explicó un marplatense de 48 años que se dedica a la construcción mientras esperaba en la fila para inscribirse.

“No hay nada de laburo, soy yesero pero me las tengo que rebuscar. Salen muy pocas obras. No cobro nada de nada, tengo el oficio hace 30 años pero no recibo ayuda”, le dijo el trabajador a Ahora Noticias.

El beneficio está destinado a aquellos sectores que se encuentren en extremas condiciones de vulnerabilidad y no cuentan con otros ingresos formales, ya sea por contratos, cuentapropistas registrados o estén alcanzados por alguno de los planes de asistencia del Estado.

Quiénes pueden acceder

Se recuerda que es una opción para quienes no cuenten con trabajo registrado (en relación de dependencia, autónomos, de casas particulares, monotributistas o monotributistas sociales) y que no se encuentren percibiendo: -Jubilación y/o pensión contributiva o no contributiva (tanto nacionales como provinciales y municipales) -Prestación por Desempleo -Potenciar Trabajo -Beca Progresar -Asignación por Embarazo para Protección Social.

Tampoco podrán acceder quienes perciban programas sociales (tanto nacionales como provinciales o municipales) o quienes tengan hijas y/o hijos que reciban la Asignación Universal por Hija e Hijo o Salario Familiar.

Asimismo, para acceder al Refuerzo las personas que se inscriban deberán completar una Declaración Jurada, que será evaluada junto a sus consumos, bienes y patrimonio. Es decir que no podrán tener registrado a su nombre rodados (automotores, motocicletas y otros) que tengan menos de 10 años de antigüedad, inmuebles, consumos de tarjeta de crédito y/o débito en los últimos 2 meses, plazos fijos y bonos en los últimos 6 meses, acreditación en cuentas bancarias en los últimos 2 meses, compras en moneda extranjera en los últimos 6 meses, o obra social o prepaga. En el caso de personas de 18 a 24 años, el control socioeconómico se le realizará también a su grupo familiar.