Las abogadas de la familia de Lucía Pérez pidieron prisión perpetua para Farías y Offidani

Y se diferenciaron de las exposiciones del fiscal Leandro Arévalo, al advertir que "Offidani fue partícipe primario, no secundario", es decir, que su aporte fue fundamental para concretar el abuso y la muerte de Lucía.

“Más allá de toda duda razonable hemos probado que Lucía no pudo consentir ninguna relación sexual. Lucía tenía 16 años y Matías era un transa de 23 años. Fue Farías quien le dio la cocaína. Está comprobado que Lucía quería pagar la deuda que tenía con él”, comentó Piermarini, que se dedicó a exponer sobre el rol del principal acusado, Farías.

“¿De qué consentimiento estamos hablando? ¿Del de una niña, de una mujer de 16 años drogada por un dealer? ¿Del consentimiento drogada, violada, en forma brusca intensa mientras se estaba muriendo? No se puede concluir lo que Lucía Pérez no dijo expresamente. Sin consentimiento la actividad sexual es una agresión sexual, cualquiera sea el modo. Drogada y en un proceso de muerte, no hay consentimiento”, remarcó Piermarini.

Es que la defensa de los imputados sostendrá en su alegato, tal como lo hizo en el juicio anterior y en la rueda de testigos de este debate, que hubo consentimiento para tener relaciones, a partir de los chats entre Lucía y Farías y la supuesta colaboración que el imputado tuvo a partir de que la adolescente se desvaneció.

“Lucía no tenía plan de tener sexo con Farías. Estamos ante un caso de violencia sexual por suministro de cocaína. El suministro que le dio Farías fue lo que provocó un estado de indefensión, hubo planificación y decisión consciente. El primer día mediante la venta de estupefacientes, fue insistente con que fuera a su casa y ante la evasiva de Lucía se molestó. El sábado después de pasarla a buscar la llevó a su casa y le dio cocaína y la sometió de forma brusca”, describió la abogada.

Guillermo Pérez, papá de Lucía, habló luego de sus abogadas para dar cierre a los alegatos. "Le pido al tribunal una condena", comenzó su alocución. "Lo que quiero pedir a este tribunal es que vea las cosas. Esta es una condena para dos perpetuas, tanto Farías como Offidani debe ser condenados con todo el peso de la ley. Ese es el pedido de la familia", completó hacia el final de la audiencia.

Los alegatos de las defensas serán el próximo martes 28 desde las 9 de la mañana.