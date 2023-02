Las divertidas anécdotas de "pueblerinos" en Mar del Plata y otras ciudades grandes

Twitter no para de sorprender. Y si se combina con el ingenio argentino, la mezcla puede ser muy divertida. Hace unos días, el miércoles, un usuario lanzó una consigna y explotó: hasta este sábado a la tarde, el posteo tenía 2.600.000 reproducciones, 623 retuits, 1604 citados y 29.600 me gusta .

Según contó después, en su pueblo son 10 mil habitantes y todos conocen a los cinco taxistas que allí trabajan.

“Me llevó años entender que no existían las calles doblemano”, dijo luego. “Tomar el colectivo para el otro lado era moneda corriente”, reconoció, además. “De noche bajaba a tomar mates a la vereda y miraba pasar la gente, unas ganas de ser asaltado”, contó.

@31alexia13, que es de La Dulce y se vino a Mar del Plata a estudiar, relató que “volviendo de las prácticas del Regional nos tomamos el bondi equivocado y terminamos casi en la otra punta de MdQ. @Wannmosqueira, pueblerinas perdidas en la city”.

Florencia, por su parte, contó que “yo soy de Colinas Verdes (campo) y mi hija le dice salamandra al calefactor y tranquera al portón de la casa de mi novio”.

Cristian, que vivió muchos años en Puerto Madryn, al volver a Mar del Plata se tomaba el 554 para ir a su trabajo en Polonia y 39 y se bajaba en “Magallanes y Edison pensando que terminaba ahí. Lo hice un mes, hasta que me di cuenta que pasaba por la puerta d mi trabajo”

Carla contó que “cuando de chica vivía en Las Lajas no sabía lo que eran los semáforos. Pensaba que eran decorados de las calles. Y mis hermanos la primera vez que vieron el mar en Mar del Plata pensaron que salía la cerveza por la espuma. Todos los pescadores del lugar se c… de risa”.

Rodolfo, radicado en Mar del Plata pero oriundo de Mendoza, relató que en su primer paseo por la costa, por la zona de Varese, se metió por las calles internas para tomar el 571 y se perdió. “El estado de desesperación que me invadió fue similar al vivido en el terremoto de 1985 en Mendoza”, reconoció.

Úrsula (@GioviUnali), bien de pueblo, contó en Twitter que “me rehúso a cruzar la calle por la senda peatonal y casi me chocaron banda de veces”.

@bernamanuell confesó que “un año entero estuve saludando a la gente por la calle, hasta que me di cuenta que nunca me devolvían el saludo y me miraban con cara de qué le pasa”.

@Lucascoronelok dijo que “no sabía cómo abrir la puerta del edificio. Estuve 15 minutos parado en la puerta hasta q un conocido me vio desde el balcón y me enseñó para qué servía esta cosa, con una foto del “pituto” azul ilustrando la publicación.

@anitaasanti contó que “pensaba que el colectivero me avisaba cuando me tenía que bajar” y @rocioledsma se tentó al contar que “quise frenar el subte levantando la mano”.

Embed cual es su anécdota más ??? de pueblo recién llegado a la ciudad? yo estuve un mes subiéndome en el asiento del acompañante de los taxistas para ir charlando — Crap Bag (@FrancoOliveto) February 15, 2023

@inesvillagra_ dijo que solía “plantarme en la parada del bondi y esperar a que él chofer frene sin hacerle ninguna seña, total era la parada, ¡obvio tenía que frenar! Perdí tres bondis esa vez”.

@hernansoto reconoció que es de darse vuelta “para saludar ante un bocinazo”. @______whocares_ comentó “quedé en juntarme con alguien y cuando me preguntó a qué hora le respondí "a la hora de la siesta".

@EzequielConZ_, relató: “la primera vez que llegué a Buenos Aires iba caminando por la peatonal un día de sol. Pero me caían gotas y pensé que llovía hasta que me di cuenta que eran los aires acondicionados”.

@FaridMurzone relató que “estaba esperando el 42 para ir a Ciudad Universitaria y vino un vendedor de medias. Le dije que no tenía cambio (era cierto, tenía billetes de 100). Me dijo "Yo consigo". Me dejó una bolsa de consorcio con 20 pares de media, cruzó la calle y no volvió. 100 pesos del año 2007”.

@leguizamonEddy relató que “tenía que tomar dos bondis para ir a una entrevista de laburo, muy lejos. El primero lo agarré bien y el segundo me dejó a 3 cuadras de mi departamento”.

@JuanaPinedaa confesó que “no salía a comprar los domingos porque pensaba que estaba todo cerrado” y@LuCogliati comentó que “me subí al 144 y no sabía que había varios colectivos del mismo número, veo por Pellegrini pasar de frente otro 144. Me bajé desesperada pensando que me había equivocado de cole”.

@Brii2081 dijo que “en mi pueblo nos saludamos todos, y cuando me vine a la ciudad yo saludaba a todos y ninguno me respondía”. @lourdesdelcarl2 escribió luego que “arranqué a andar en bici en contramano porque pensé que se podía como en el pueblo”.

@wholikescoke dijo que “con mí pareja tomamos un ascensor y para ir al piso 10 tocamos el 1 y el 0 el viejo que subía con nosotros nos miraba raro”.

Maria Matilde @miperrodinamita dijo que “me puse contenta cuando no tenía que ponerme bolsitas en los pies para ir a trabajar, pues en el pueblo, calles y veredas de tierra ajajja”.

@Cesar.Vacchieri, no dio vueltas: “yo dejé la bici afuera en el cordón... Jajaja 2 minutos duró”. Y@AntoVigano relató luego que “no sé si esto es de pueblo, pero siempre me acuerdo que en 2012 las 2 primeras semanas salía con un mapa tamaño A2 por la calle para ubicarme porque claramente no tenía celular con mapa”.

Matías Olivera escribió que “las escaleras mecánicas en los shoppings y ciudades eran una locura, quedaba extasiado”. @lucianalanis01 contó que “se me pasó el colectivo para ir a clases y dije ´bueno ya no voy´y me volví al departamento. Mis hermanos se me rieron. No sabía que pasaban bondis cada 2x3, yo creía que ya no había otro”.

Javier Bogado (@hjavib), contó que “llegó el bondi y quise subir nomás, sin mirar que había una fila de 45 personas. Casi me surten”. @ManuelGros dijo “un día fui a la casa de un amigo en bondi. Para volver le pregunto cuál tomar y me dice ´el mismo´. Literalmente me tomé el mismo (mismo sentido), terminé en la c… de la lora y sin plata para nada. Tuve que caminar dos horas para llegar a casa.

@antocianina_ dijo “fuimos a dibujar a una plaza con unos compañeros de la facu, dejé mí celular tirado en el medio del pasto a unos 10 metros de donde estábamos y me puse a dibujar mirando para otro lado. Menos mal que un compa lo agarró y me dijo ´tomá que te lo van chorear´”.

Y finalmente, @SabiProla contó con gracia: “me caí del colectivo porque no sabía que abría las puertas a mitad de cuadra, pero todavía no se podía bajar”.