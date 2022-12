Las escuelas provinciales afectadas por el temporal

Los establecimientos afectados:

Jardín N° 939

Jardín N° 901

E. E. S. N° 5

Primaria 33

Jardín de Infantes 917

EP 64

"En el día de hoy tras el temporal que hubo en la ciudad de Mar del Plata, y luego de casi un año de gestión y trabajo de la presidenta del Consejo escolar, Natalia Russo, hubo un claro avance en la ejecución de las obras pertinentes que fueron necesarias para evitar inconvenientes graves y suspensión de clases", expresaron desde el Consejo Escolar.

Alerta vigente

Durante la tarde y noche de este miércoles, se esperan tormentas, algunas de intensidad fuerte y estarán acompañadas de fuertes ráfagas, ocasional caída de granizo, intensidad eléctrica y abundante caída de agua en cortos períodos. El acumulado de agua caída puede variar de 30 a 50 mm.

Como es habitual en estas situaciones, ante cualquier dificultad los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 103 (Defensa Civil), 107 (SAME), 911 (Policía) o al 100 (Bomberos).

Asimismo, Defensa Civil recuerda algunas recomendaciones a tener en cuenta:

- Asegurarse de sacar los residuos en los horarios estipulados; no depositarlos en lugares que interfieran en un normal escurrimiento de agua una vez comenzada la lluvia.

- Si no es necesario, durante el desarrollo del mal tiempo, no desplazarse por la calle; caso contrario elevar los cuidados. Si se maneja un vehículo, antes de hacerlo verificar que funcionen todos los elementos de seguridad y manejo (luces, limpiaparabrisas, desempañador, frenos, etc.).