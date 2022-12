Las noticias virales de Mar del Plata en 2022 que se leyeron en todos lados

Fue tal la repercusión de la mayoría de estas noticias que salieron replicadas en medios nacionales e internacionales.

A continuación, una selección de las diez noticias virales que nuestros lectores eligieron compartir de forma masiva por Whatsapp, Facebook, Twitter e Instagram.

Piroyansky se acostó en la alfombra roja, se hizo viral y compartió la noticia de Ahora Mar del Plata

El actor de comedia, Martín Piroyansky, inició una revolución en Twitter a través de una pregunta que subió a sus redes sociales junto a una foto acostado sobre la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Recostado, con el brazo en su cabeza y de fondo la rambla, Martín, quien se encuentra presentando la película "El Método Tangalanga" inmortalizó la foto con destino de meme.

"¿Me ponen otro fondo?", preguntó, para que una oleada de internautas usaran Photoshop para recortar su silueta e incluirla en los lugares menos pensados.

Podés deslizar en la publicación para ver las mejores creaciones de los seguidores del actor y director de cine.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCktPfF8JHRq%2F%3Fhl%3Des&access_token=EAAGZAH4sEtVABAN0i45eYH8NIUWZBhZCGPVVbYUzUTZAMtbBeJd9qQ4QpkIgOJvjaVkiZAzKBIzZAuZCce1S5G8rZBdG3weQ50SZApbhYOGKOyl799dJutroxzmVgGcyTjnwedJy7B9jYrjszbpF4gYoexJIUvvDUOgcCf5YNVuxABsGSRSxbryBEMf8XjkGu4xIZD View this post on Instagram A post shared by Martin Piroyansky (@martinpiro)

Búsqueda de trabajo: el cartel de una carnicería marplatense que se viralizó

Un pedido peculiar de una carnicería marplatense cosechó un aluvión de comentarios, tras la publicación de este medio del aviso.

"Necesito carnicero con ganas de trabajar", se leyó en el cartel de la carnicería ubicada en San Juan esquina 9 de julio.

Rápidamente comentaron personas interesadas en el puesto de trabajo, incluso algunos profesionales del sector que se desempeñan en la Provincia de Buenos Aires y estarían dispuestos a viajar para instalarse en la ciudad.

Otros internautas cuestionaron las formas para reclutar a los trabajadores e ironizaron con frases del estilo "necesito empleador con ganas de pagar".

El elenco de "Argentina, 1985" presentó la película en Mar del Plata con funciones gratuitas y a sala llena

Siete días antes del comienzo del 37° edición del Festival Internacional de Cine de Mar del Plata, este medio confirmó que Ricardo Darín y el elenco de la película preseleccionada para competir en los Oscar vendrían para acompañar algunas de las funciones programadas.

La noticia se difundió masivamente y hubo gente que vino expresamente a la ciudad para participar de estas funciones.

La presencia del actor que interpretó al fiscal Julio César Strassera en el film que recrea el juicio a las juntas militares, era una de las más esperadas. Además de acompañar las proyecciones de su última película "Argentina, 1985", recibió el “ Astor Canillita” a la trayectoria, premio inspirado en la figura de músico cuando representó a un niño que vendía diarios en la película El día que me quieras, protagonizada por Carlos Gardel.

La entrega del galardón se realizó luego de una función en la sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium.

Desde La Perla a Constitución: un DJ pasó música en un triciclo por la costa

En una de las actividades más interesantes de TRImarchi, el congreso de diseño que se llevó a cabo en octubre, el DJ Bad Boy Orange pasó música en un triciclo por la costa de Mar del Plata, en una apuesta por el deporte a través de un estilo de vida feliz y opuesto al sedentarismo.

El exponente de la escena electrónica argentina planteó un trayecto desde La Perla a Constitución a bordo de La Bici Naranjita, el nuevo y más movido triciclo DJ que musicaliza las calles en vivo, en este caso con el mar como telón de fondo.

"Si esto lo soñaba seguro que no era tan perfecto. Pedalear en la costa y pasar música será indefinible", expresó el DJ, en diálogo con Ahora Mar del Plata, antes de su primera actividad fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

https://graph.facebook.com/v8.0/instagram_oembed?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FCjvZQtHAt_6%2F&access_token=EAAGZAH4sEtVABAG4AZC4ZCTVN6ZCVBn43A0uGu9adqoyU5GpO5PdyCyUSZCZCSKR6UydCr3DUyRqDZApFQOYt4nmY4UH2xWVkopSvVNYIw5APZCo41xZCIFhA3A11zVnZACGZA4niUulgJFN27S5MZA3KZC0d5bXENL7w1ZAd6QLDqCSiKByipZCvXTaK41iTEHclzEl1EZD View this post on Instagram A post shared by Best Drops Ever. (@bestdropseverofficial)

Escracharon y acusaron a cantante marplatense y ella publicó un emotivo descargo

Un egresado del Colegio Grilli de Canning publicó una fuerte acusación hacia la cantante marplatense La Joaqui, a quien contrataron por 2.300.000 pesos para que hiciera un show en su fiesta de egresados.

Después de que el tweet tuviera mucha repercusión, la protagonista publicó un descargo entre lágrimas en sus historias de Instagram.

“Una falta de respeto lo de La Joaqui que nos cobró 2.3 palos y encima nos pidió un catering (1 docena de sandwiches de miga,2 Jack Daniels y 2 champagnes) además de todos los efectos especiales que tuvimos que contratarle como luces, máquina de humos y la máquina que tira confetis”, acusó el usuario @juanmoisio, estudiante del colegio Grilli.

https://twitter.com/JuanMoisio/status/1603164265845850116 Una falta de respeto lo de La Joaqui que nos cobro 2.3 palos y encima nos pidió un catering (1 docena de sanwiches de miga,2 jack daniels y 2 champagnes) además de todos los efectos especiales que tuvimos que contratarle como luces, máquina de humos y la maquina que tira confetis — Juan moisio (@JuanMoisio) December 14, 2022

Según el joven, cuando La Joaqui vio que solo había un champagne “se subió al auto de vuelta y casi se va y nos deja de garpe a todos los que estábamos en el boliche”. Además, explicó que la cantante marplatense no se sacó ninguna foto con los egresados y “nunca miró ni para saludar con la mano”.

Después de la publicación del egresado, La Joaqui se expresó en historias de Instagram: “Hice más de diez egresados y en todos me saqué fotos. Traté de ser lo más amable posible. Si estoy en el auto es porque estoy dormida, vengo de trabajar. No me comí ningún sándwich de miga. Me fui rápido porque tenía otro show”.

“Muchas veces nos tenemos que ir porque se generan tumultos, se empujan y son situaciones de riesgo. Entonces la seguridad me pide que la cortemos con las fotos para cuidarnos”, argumentó entre lágrimas.

EGRESADOS ESCRACHARON A LA JOAQUI EN TWITER Y ELLA CONTESTO

“Fui con toda la onda, con la mejor y con mucho amor, la pasamos muy bien. Estoy triste porque nunca trato de tener maldad con nadie. Hay mucha gente que quiere tirar la mala y no me gusta, no me generan comodidad, como tampoco me gusta que sientan que los menosprecié”, agregó.

“Merezco tranquilidad y que me traten con respeto, no pedí un delivery de sushi”, dijo antes de invitar al egresado a tomar mates a su casa. “Si me escribía, seguro que le contestaba”, agregó. “Es mentira que me iba a ir porque no había un champagne”, cerró.

Misterio en una plaza de Punta Mogotes: "Se mueve solo, no hay nada de viento"

Vecinos de Punta Mogotes se mostraron en alerta por la acción de una serie de aparatos para hacer ejercicio físico instalados en una plaza que se mueven solos, sin la acción del viento ni ninguna explicación razonable.

Un hombre filmó a una caminadora moviéndose como si estuviera una persona realizando ejercicio, pero no había nadie y era "una noche sin viento" en la plaza ubicada en Giacobini y Lebensohn, a 100 metros de Fortunato de la plaza y a cuatro cuadras del balneario Princesa.

En el video que envió a la redacción de Ahora Mar del Plata, se escucha cuando dice: "Se mueve solo, no hay nada de viento", asombrado por el fenómeno.

Para sorpresa de los que apreciaron esta acción, hay otros dispositivos que podrían "hamacarse" de esta manera pero lo hacen de forma diferenciada.

Como suele ocurrir en estos casos, inmediatamente surgieron versiones sobre un posible hecho paranormal.

Otras personas confían en que puede tratarse de factores ambientales o en una alteración del suelo donde fueron ubicados los aparatos.

https://twitter.com/ahoramdp/status/1608149795146960896 Misterio en una plaza de Punta Mogotes: "Se mueve solo, no hay nada de viento" https://t.co/b0xa3rc9NC a través de @ahoramdp — Ahora Mar del Plata (@ahoramdp) December 28, 2022

"Casi le pregunto al 'Dibu' si tiene muchas novias", reconoció un periodista

La interacción de Miguel Ángel "Tití" Fernández, el periodista que cubre el Mundial Qatar 2022 para la TV Pública, con los jugadores de la Selección Argentina siempre deja momentos jugosos por sus declaraciones futbolísticas y por la relación amistosa que mantiene con la mayoría.

Pero los intercambios que tuvo con Emiliano "Dibu" Martínez se viralizaron en las redes sociales por un interrogante vinculado a su situación amorosa.

"Casi le pregunto al 'Dibu' si tiene muchas novias", reconoció el famoso periodista, en declaraciones radiales, desatando las carcajadas de Juan Amorín, en Futurock.

https://twitter.com/somoscorta/status/1598319044821671939 "Ayer casi le pregunto al 'Dibu' si tiene muchas novias"



Tras el meme que se viralizó, Miguel "Tití" Fernández bromeó con la canción de Bad Bunny y aseguró: "Me la voy a aprender y se la voy a cantar al 'Dibu' Martínez en cualquier momento". https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/b5s3UCGPvb — Corta (@somoscorta) December 1, 2022

Consultado por si conocía la canción del cantante puertorriqueño Bad Bunny que dice en el estribillo de uno de sus hits "Titi me preguntó si tengo muchas novias", reveló que sí, que lo hizo a través de su nieta. "Mi nieta cumplió 15 años hace dos meses y me trajo una gorra que decía 'Titi, ¿tenés muchas novias?'. Ahí me explicaron", agregó.

"Estuve a punto de preguntarle al Dibu pero me estaban mirando los de FIFA e iba a quedar mal", confesó, entre risas.

La Peppa Pig del trencito de la alegría hizo un baile frenético e indescriptible

El trencito de la alegría es una postal de la costa de Mar del Plata. Apostados en la plaza Colón, personajes infantiles convocan a las familias a tomar el paseo con música y animación, en un recorrido por el centro de la ciudad marcado por el baile y la música a todo volumen.

En los trenes, que recorren con música y animación algunos puntos de la ciudad, van los personajes preferidos de los chicos: desde los súper héroes, las princesas y hasta la cerdita Peppa Pig.

Justamente Peppa se hizo viral en el comienzo del año, luego de hacer un show particular, que habrá que ver si atrajo chicos o los alejó.

https://twitter.com/moretv_/status/1504513119556579328 Lo que le pagan a la Peppa Pig de Mar del Plata, sea lo que sea, no es suficiente pic.twitter.com/JA9vtBaLDX — More (@moretv_) March 17, 2022

Estudiante de psicología y actriz porno marplatense se postuló a Gran Hermano pero no quedó

Tras seis años de inactividad, la casa de Gran Hermano volvió a abrir sus puertas y lanzó una convocatoria vía redes sociales.

El usuario de Twitter @Anamapapers__ se encargó de reunir los castings más insólitos en un hilo y se volvió viral por la variedad de personajes que se encontraban allí, entre ellos una joven marplatense con ambiciones que fueron muy comentadas.

Micaela, de 21 años, que se definió como "prostituta", contó en el video que estudia psicología pero está analizando "pausar la carrera" para "dedicarse de lleno al porno".

"Soy puta o prostituta, como quieran decirle, estudio psicología pero estoy pensando en dejar la carrera para meterme al porno con todo", dijo en su presentación.

Postulacion Gran Hermano 2022

Los ingeniosos memes que lanzó la Municipalidad para combatir la pirotecnia sonora

La Municipalidad de General Pueyrredon realizó una campaña de recomendaciones para disuadir la pirotecnia sonora que incluyó ingeniosos memes para reforzar su mensaje.

A través de dos piezas gráficas, envió simpáticos mensajes de cara a los festejos del Año Nuevo protagonizados por Julio Iglesias y un perrito.

Los mensajes tuvieron gran repercusión en las redes sociales, especialmente con el que incluyó un chiste mundialista.

https://twitter.com/munimardelplata/status/1607724542000087040 ¡En Mar del Plata le decimos NO a la pirotecnia sonora! pic.twitter.com/75wKZ8DlCM — Municipalidad de General Pueyrredon (@munimardelplata) December 27, 2022