Las ventas aumentaron un 2.49% en febrero

Contrastando ingresos y gastos el 34,8% de los encuestados sostiene que sus utilidades de febrero son buenas, mientras que el 44,9% manifestó que sus utilidades fueron regulares, malas para el 17,4% y pésimas para el 2,9%.

“Si bien la variación fue positiva, no llegó a acompañar el gran flujo turístico, por lo que algunos rubros trabajaron más y otros menos. No obstante, debemos considerar que la media nacional medida por la CAME fue una disminución de ventas y aquí tuvimos una variación positiva” manifestó el presidente de la UCIP, Blas Taladrid.

Al analizar los rubros, señaló: “Notamos una gran dispersión en los rubros de indumentaria, marroquinerías y calzados, donde el comportamiento de cada comerciante fue diferente y se observaron comercios con incrementos en unidades y menor facturación con respecto al mes de Enero, producto de las liquidaciones de mercadería.”

Perspectivas futuras

En cuanto a las expectativas relacionadas a los próximos 6 meses el 18,8% cree que las ventas aumentarán, el 43,5% considera que se mantendrán igual y el 37,7% que disminuirán, esto teniendo en cuenta que finalizada la temporada estival el ritmo de la ciudad disminuye.

La plantilla empleados se mantendrá sin modificaciones en el semestre contestó el 84,1% de los comerciantes, en tanto el 4,3% manifestó que contratará más gente y el 11,6% estima disminuir personal.

En cuanto a las inversiones para el bimestre en curso, el 65,2% indicó que se mantendrá sin variaciones, frente a un 29% que indicó que invertirá y un 5,8% que manifestó estar evaluándolo.

El universo de los entrevistados se conformó por los siguientes rubros distribuidos en los centros comerciales a cielo abierto de la ciudad de nuestra ciudad. Y en base a una muestra de los siguientes rubros: alimentos y bebidas; artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; ópticas; farmacia; textil blanco y ropa de cama; mueblerías; y ferreterías, entre otros.